Ukraińcy zaczynają omijać Polskę: co z rynkiem pracy?

Ograniczenia w przepisach migracyjnych i mniejsze wsparcie w Polsce powodują, że Ukraińcy szukają zatrudnienia w innych krajach - przekonuje w raporcie firma Gremi Personal. Dodano, że to może spowodować braki kadrowe w branży TSL (transport, spedycja i logistyka), spożywczej i e-comerce.

Gremi Personal zwrócił uwagę, że coraz więcej Ukraińców decyduje się na emigrację z kraju z obawy przed zimą, ale zastanawia się jednocześnie, czy wybrać Polskę jako ostateczną destynację, czy też potraktować nasz kraj jedynie tranzytowo.

Przeszkodą przepisy

Agencja zatrudniania przekonuje, że zaostrzające się przepisy migracyjne w Polsce ws. zatrudniania cudzoziemców, ograniczenie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy i pogarszające się nastroje w społeczeństwie są powodem, że „Ukraińcy coraz częściej szukają schronienia gdzie indziej”.

Jak podkreślono, Ukraińcy wyjeżdżają do Niemiec, Danii, Norwegii oraz innych państw, które zapewniają mieszkania, wsparcie w znalezieniu pracy, naukę języka oraz świadczenia socjalne wystarczające do utrzymania się. Agencja podkreśliła, że atak Rosji w 2022 r. spowodował masową ucieczkę Ukraińców z ojczyzny. Wielu z nich udało się osiedlić, zintegrować się i ułożyć sobie życie na emigracji. Według autorów opracowania Ukraińcy wybierają Polskę jeszcze z „przyzwyczajenia”, ale w ich ocenie - „zaczyna się to zmieniać”.

„Okres prac sezonowych dla pracowników tymczasowych otwierają przygotowania do świąt i Nowego Roku – wielu Ukraińców rok czy dwa lata temu poszukiwało właśnie takiej pracy” - zauważyli autorzy raportu. Według rekruterów najpopularniejsze oferty pracy, które nie wymagają znajomości języka ani dodatkowych kompetencji, oferowane są przez branżę TSL – szczególnie logistykę i e-commerce, a także w przemyśle spożywczym i lekkim. Zwrócono uwagę, że w okresie przedświątecznym aktywność branży logistycznej i e-commerce jest wzmożona. Gremi Personal przewiduje, że tegoroczny szczyt sezonu zwiększy zapotrzebowanie na pracowników o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Agencja Gremi Personal zauważyła, że w branży TSL w ostatnim kwartale roku liczba wakatów i popyt na kadrę wzrasta „nawet trzykrotnie”. „Niektóre z wymienionych sektorów są zależne od cudzoziemskiej siły roboczej w już 60 proc.” - dodali autorzy opracowania.

