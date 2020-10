Ruszyła kampania społeczna elektromobilni.pl

Celem ogólnopolskiej kampanii społecznej elektromobilni.pl jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zeroemisyjnych technologii w transporcie.

Edukacja jest kluczowa dla rozwoju elektromobilności. 98 proc. kierowców samochodów konwencjonalnych w Polsce przyznaje, że stan ich wiedzy nie pozwoliłby na podjęcie decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny.

Jak dowodzą przykłady innych państw, 9 na 10 kierowców EV w Europie jest zadowolonych ze swojego wyboru, a każdy z nich przekonuje trzy kolejne osoby do elektromobilności. Dlatego kilkadziesiąt podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu postanowiło działać. Pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) uruchamiają kampanię, która ma budować świadomość społeczną i edukować w zakresie zerowej emisji w transporcie.

Jak powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas oficjalnej inauguracji kampanii, zeroemisyjna transformacja w sektorze transportu wymaga zmiany nawyków mobilnościowych Polaków.

To rola nie tylko administracji publicznej, ale również wszystkich pozostałych interesariuszy tego rynku, w tym sektora biznesu. Aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie, niezwykle ważne jest podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań edukacyjnych. To właśnie one stanowią nadrzędny cel kampanii społecznej elektromobilni.pl – mówił Michał Kurtyka.

Szef resortu klimatu i środowiska podkreślił także, że elektromobilni.pl to jedna z najbardziej kompleksowych inicjatyw edukacyjnych w Europie. „Liderzy sektora, pod egidą KOZK i PSPA, połączyli siły w ramach jednego projektu, by wspólnie rozwijać elektromobilność. Odbędzie się to z korzyścią dla społeczeństwa, gospodarki i klimatu” – dodał Kurtyka.

Organizatorzy kampanii elektromobilni.pl zaangażowali w projekt kilkadziesiąt podmiotów aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu w Polsce, w tym koncerny motoryzacyjne: BMW, Daimler, Nissan i Volkswagen, sektor infrastrukturalny: ABB i Nexity oraz instytucje finansowe: PKO Leasing. Wśród partnerów są także: Arval, Garo, GreenWay, Volvo, LOTOS, Energa, innogy Go! oraz MAN.

Agnieszka Ragin z Państwowego Instytutu Badawczego, a także Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu wskazała, że nadrzędnym celem kampanii jest edukacja, przekazywanie wiedzy w zakresie zrównoważonego transportu w Polsce, który bezpośrednio wpływa na ochronę klimatu i zdrowie społeczeństwa.

Jak poinformował dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, centralnym elementem kampanii jest serwis elektromobilni.pl, stanowiący obszerną bazę wiedzy na temat elektromobilności oraz oferujący nowoczesne i interaktywne kalkulatory i porównywarki, uławiające zakup i użytkowanie samochodów elektrycznych, w tym m.in. mapa stacji ładowania, katalog EV, porównywarka taryfowa i całkowitych kosztów eksploatacji, kalkulatory kosztów podróży, ładowania czy emisji CO2.

Pod koniec września 2020 r., po polskich drogach jeździło 14,7 tys. elektrycznych samochodów osobowych, z których 55 proc. (8,1 tys.) stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles), a pozostałą część (6,6 tys.) hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – wynika z Licznika elektromobilności PSPA i PZPM. W tym czasie funkcjonowało 1,2 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania (2,4 tys. punktów).

Elektromobilni.pl zostali objęci patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wśród patronów kampanii znalazły się ponadto liczne ambasady, m.in. Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Izraela, Niemiec, a także izby handlowe, organizacje: UDT, NCBiR, PZPM, PZWLP, Forum Energii, ZPL, ZDS, ITS oraz kilkadziesiąt polskich samorządów.

PAP/RO