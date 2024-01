Liczba samochodów elektrycznych nieustająco rośnie

Firmy pożyczkowe udzieliły w październiku br. o ponad 191 proc. więcej nowych pożyczek wobec października 2022 r., a ich wartość wzrosła o ok. 72 proc., do 1,310 mld zł - poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Średnia wartość pożyczki gotówkowej to 2416 zł