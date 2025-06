Licznik Elektromobilności z szokującym wskazaniem

Pod koniec maja br. w Polsce zarejestrowanych było 94 tys. 275 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV); to o 42 proc. więcej niż w maju 2024 r. - wynika z opublikowanego w minionym tygodniu Licznika Elektromobilności. Więcej było również punktów ładowania.

Jak wskazano w raporcie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), przez pierwsze pięć miesięcy 2025 r. liczba pojazdów BEV zwiększyła się o 14 tys. 15 sztuk, czyli o 46 proc. więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2024 r.

Rośnie liczba e-pojazdów każdej kategorii

Na koniec maja br. w Polsce było 170 tys. 713 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, z czego około połowy to osobówki w pełni elektryczne (85 tys. 300 sztuk), a 85 tys. 413 egzemplarzy to hybrydy typu plug-in (PHEV). Łączna liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła z kolei 9006 pojazdów.

Autorzy raportu zwrócili również uwagę na - jak wskazali - stale rosnącą liczbę elektrycznych motorowerów i motocykli. Na koniec maja składała się ona z 25 tys. 74 takich jednośladów.

Według Licznika Elektromobilności po naszym kraju jeździło również 1 mln 96 tys. 799 osobowych i dostawczych aut hybrydowych oraz 1574 autobusy zeroemisyjne. Tych całkowicie elektrycznych było 1481, z kolei wodorowych - 93 sztuki.

„Bardzo dobrą wiadomością jest uruchomienie naboru wniosków do programu wsparcia zakupu pojazdów ciężarowych. Pierwsze tygodnie pokazały wprawdzie, że w programie trzeba będzie wprowadzić pewne zmiany, ale cieszy fakt, że nasi przewoźnicy wreszcie będą mogli konkurować z przewoźnikami z innych krajów, gdzie takie dopłaty funkcjonują od dłuższego czasu. Warto też wspomnieć o dużym zainteresowaniu programami dopłat do infrastruktury i ładowarek dedykowanych pojazdom ciężarowym, bo – co zawsze podkreślamy – bez nich nie będzie sukcesu w przechodzeniu na zeroemisyjny transport” - ocenił prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w raporcie.

Przybywa stacji ładowania

Autorzy raportu zwrócili również uwagę na rozwijającą się infrastrukturę ładowania. Pod koniec maja br. w Polsce funkcjonowało 9814 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych (o 3 proc. więcej w stosunku do kwietnia br.), z czego 33 proc. stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. wolniejsze ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Z Licznika Elektromobilności wynika również, że najwięcej punktów ładowania znajduje się w Warszawie, a następnie w Gdańsku i Szczecinie. Rok wcześniej w Polsce było 6910 punktów ładowania.

PAP, sek

