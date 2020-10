Klub investor relations w Polskim Stowarzyszeniu Public Relations

Afera DCNS - Groził sądem, teraz sam ma kłopoty. Mamy odpowiedź od francuskiego giganta zbrojeniowego: "Polska to dla DCNS ważny rynek i klient"

Afera DCNS - Groził sądem, teraz sam ma kłopoty. Mamy odpowiedź od francuskiego giganta zbrojeniowego: "Polska to dla DCNS ważny rynek i klient"