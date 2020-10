Dąbrowski w Brukseli: ambitne cele wymagają funduszy

Należy zapewnić państwom członkowskim odpowiednie mechanizmy finansowania drogi do neutralności klimatycznej - przekonywał Wojciech Dąbrowski, prezes PGE w czasie debaty Euractiv z udziałem Kadri Simson – unijnej komisarz ds. energii.

Kadri Simson, komisarz ds. energii, otwierając debatę zapewniła, że zrealizujemy Europejski Zielony Ład wyłącznie jeśli będzie uczciwy. Państwa członkowskie mają różne punkty startowe i dlatego sprawiedliwość musi stanowić rdzeń transformacji. Z kolei James Watson, sekretarz generalny stowarzyszenia Eurogas, powiedział, że państwa członkowskie mają różne historie i położenie geograficzne, co wpływa na ich obecny miks energetyczny. Potrzebna jest elastyczność unijnych mechanizmów finansowych, która ułatwi tym państwom, które tego potrzebują, równoległy rozwój OZE i źródeł gazowych. Tylko w ten sposób możliwa jest skuteczna dekarbonizacja.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, przestrzegał, że niezależnie od tego, czy cel w zakresie redukcji emisji do 2030 r. wyniesie 55 proc. czy 60 proc., osiągnięcie ambitnych celów UE w zakresie zmian klimatycznych wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych.

Według szacunków PGE realizacja redukcji emisji o 55 proc. w Polsce kosztowałaby 136 mld euro. W połowie 2020 roku całkowita moc zainstalowana OZE w Polsce osiągnęła 9,5 GW. Aby osiągnąć cel redukcji emisji o 55 proc., będziemy potrzebować 54 GW OZE, czyli więcej niż cały polski system elektroenergetyczny w 2019 roku. – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Wojciech Dąbrowski zaprezentował nową strategię PGE i drogę do dekarbonizacji.

Do 2030 roku udział energii odnawialnej w portfelu Grupy wzrośnie do 50 proc., a emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 85 proc., natomiast do 2050 roku Grupa zamierza osiągnąć zerową emisję CO2 i dostarczać 100 proc. zielonej energii klientom – zapewnił Wojciech Dąbrowski.

Podkreślił też, że istotnym źródłem finansowania realizacji nowej strategii PGE mają być unijne fundusze, dlatego wsparcie europejskie w dążeniach firmy do neutralności klimatycznej w obliczu kosztów transformacji będzie bardzo ważne.

Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW. Do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie 6,5 GW, co uczyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Grupa PGE planuje zbudować do 2030 roku 3 GW w fotowoltaice i poszerzyć portfolio lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Tym zakrojonym na szeroką skalę projektom towarzyszyć będzie komplementarny program magazynowania energii o wielkości co najmniej 0,8 GW.

Spotkanie, w którym wzięli udział również przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgromadziło ponad 300 uczestników.

