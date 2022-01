Nowak w Brukseli: Zielona transformacja nie może hamować biznesu

Zielona transformacja musi być sprawiedliwa i nie powinna pogarszać warunków gospodarczych w państwach członkowskich – powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak w Brukseli w środę podczas spotkania z wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem. Wśród tematów rozmów ministra z komisarzami UE znalazły się zielona i sprawiedliwa transformacja gospodarcza, pakiet Fit for 55 oraz jego wpływ na przemysł, szczególnie na motoryzację

Minister Rozwoju i Technologii spotkał się w Brukseli z wiceprzewodniczącymi Komisji Europejskiej – Marošem Šefčovičem i Fransem Timmermansem oraz z komisarzem do spraw budżetu i administracji – Johannesem Hahnem.

Fit for 55 a rozwój przemysłu

Rozmowy ministra Nowaka z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczyły przede wszystkim wyzwań, jakie dla konkurencyjności europejskiego przemysłu stawia proces dekarbonizacji oraz polityka klimatyczno-energetyczna UE. Wizyta w Brukseli była okazją do omówienia polskiego stanowiska w sprawie propozycji pakietu Fit for 55 i jest krokiem do pogłębienia dialogu w tej sprawie.

Zielona transformacja musi być sprawiedliwa i nie powinna pogarszać warunków gospodarczych w państwach członkowskich – mówił szef MRiT podczas spotkania z wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem. Polski minister podkreślił, że dla określenia celów zielonej transformacji punktem odniesienia powinny być realne możliwości najbiedniejszych, a nie najbogatszych państw członkowskich Unii.

Zgodnie z założeniami pakietu Fit for 55, samochody wprowadzone przez koncerny motoryzacyjne na rynek Unii Europejskiej zredukują emisję dwutlenku węgla w stosunku do norm obowiązujących w 2021 r. o 55 proc. w 2030 r., a w 2035 r. o 100 proc. W ten sposób wszystkie nowe auta sprzedawane w UE od 2035 r. byłyby zeroemisyjne.

Minister Nowak zwrócił uwagę, że zakończenie produkcji nowych samochodów spalinowych od 2035 r. może mieć negatywne konsekwencje dla mniej zamożnych krajów i grozi napływem do nich zużytych i wysokoemisyjnych samochodów.

Inwestycje bateryjne w Polsce

Kolejnym ważnym wątkiem rozmów ministra Piotra Nowaka z Komisją Europejską był rozwój innowacyjnych technologii, które wspierają budowanie niskoemisyjnej gospodarki.

Uruchomiliśmy konkurs bateryjny wykorzystując mechanizm IPCEI, przez co aktywnie włączamy się w europejskie inicjatywy na rzecz rozwoju przemysłowych obszarów o największym potencjale – mówił Piotr Nowak.

Polska korzystając z mechanizmu ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (ang. Important Projects of Common European Interests) już od 2021 roku wspiera projekt poświęcony doskonaleniu technologii recyklingu baterii litowo-jonowych. Pozwalają one odzyskiwać z zużytych baterii deficytowe metale o strategicznym znaczeniu. Dzięki rezultatom projektu rocznie możliwy będzie recykling 10 000 ton odpadów baterii litowo-jonowych i katalizatorów.

Zielone światło dla atomu

Podczas spotkań z Šefčovičem i Timmermansem minister Nowak podkreślił, że nasz kraj pozytywnie ocenia propozycję włączenia energii jądrowej i gazu ziemnego do unijnej taksonomii. Oznacza to uznanie energii atomowej oraz gazu za zrównoważone źródła energii, co będzie miało między innymi przełożenie na stabilność perspektyw dla inwestowania w rozwój tych źródeł energii.

gov.pl/mt