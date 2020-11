Totalizator Sportowy ponownie z certyfikatem Responsible Gaming

Sieć sprzedaży naziemnej LOTTO po raz kolejny została wyróżniona certyfikatem Responsible Gaming. Oprócz tego po raz pierwszy certyfikat uzyskały najnowsze obszary Totalizatora Sportowego, czyli Salony gier na automatach poza kasynami gry, jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce – Total Casino oraz lotto.pl. Przestrzeganie najwyższych światowych standardów Odpowiedzialnej Gry potwierdzone zostało niezależnym audytem oraz poświadczone przez międzynarodową organizację European Lotteries

Certyfikacja objęła aż 11 segmentów działalności spółki, do których należą m.in. szkolenia sprzedawców, komunikacja marketingowa, projektowanie gier czy edukacja klientów.

Totalizator Sportowy od wielu lat utrzymuje najwyższe standardy sieci naziemnej. Uruchomienie w 2018 roku nowych wówczas dla spółki obszarów, takich jak Salony gier na automatach, sprzedaż online gier LOTTO oraz jedynego legalnego kasyna internetowego w Polsce – Total Casino, wymagało dostosowania standardów Odpowiedzialnej Gry, zarówno do wymagań ustawodawcy, jak i do aktualnych potrzeb osób grających. Naszą ofertę kierujemy do osób pełnoletnich, dostarczając klientom rozrywkę i wiele emocji z nią związanych w sposób jak najbardziej odpowiedzialny – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.