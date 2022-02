Totalizator Sportowy partnerem tytularnym SuperLIGI Tenisa

29 maja rusza „Lotto SuperLIGA Tenisa - najlepsza zawodowa liga na świecie”. Osiem klubów będzie walczyło o tytuł mistrza kraju w ekstraklasie, a kolejne 16 (też po 8) zagra w pierwszej i drugiej lidze. Projekt uzupełni cykl turniejów dla zawodników do lat 10

Za organizację rozgrywek odpowiadać będzie SuperLIGA S.A. Od końca maja do połowy sierpnia toczyć się będzie runda zasadnicza, czyli siedem kolejek spotkań, które wyłonią uczestników turnieju finałowego Final Four w hali MOSiR w Zielonej Górze (8-10 grudnia).

Rywalizacja będzie się toczyć zawsze w niedzielę, równolegle na dwóch kortach, a najciekawszy mecz kolejki będzie transmitowany w telewizji. Z pozostałych będzie prowadzony streaming internetowy.

Od pięciu lat tworzymy fantastyczne rzeczy, a tenis w Polsce coraz bardziej się rozwija. Jesteśmy właścicielem chyba największego europejskiego touru, czyli LOTOS PZT Polish Tour, składającego się 14 turniejów, w tym 12 międzynarodowych. Przed nami kolejne wyzwanie, czyli Lotto SuperLIGA Tenisa – najlepsza zawodowa liga na świecie. To projekt niezwykle duży i trudny, dlatego współpracujemy przy nim z najlepszymi. Jest to chyba najważniejszy projekt polskiego tenisa, dlatego cieszymy się, że uczestniczą w nim nasi partnerzy już sprawdzeni w wielu innych projektach, ale też i nowi. Już dzisiaj wiemy, że kluby angażują najlepszych zawodników dostępnych na rynku, również z czołówki rankingów WTA i ATP, a mecze z ich udziałem będzie transmitować telewizja Polsat Sport. Przed nami są też kolejne ogromne projekty, bo polski tenis zmienia się bardzo mocno. Kiedyś Polacy jeździli za granicę goniąc światowy tenis, a my robimy wiele, żeby to tenisowy świat przyjeżdżał do Polski - powiedział podczas prezentacji w Warszawie cytowany w komunikacie prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński.

Myślę, że Lotto Superliga Tenisa będzie projektem roku 2022, co widać po dużym zainteresowaniu i szerokim wsparciu sponsorów. Zresztą nie tylko oni, ale i ludzie tworzyć będą jakość ligi, która nieprzypadkowo będzie rozgrywana pod hasłem We all love tenis. Chcemy, żeby to był najlepszy projekt w historii polskiego tenisa, z ogromnym budżetem i rozmachem. Drużynowy mistrz Polski zdobędzie pod koniec roku kwotę 700 tysięcy złotych, wicemistrz 500 tys., trzecia drużyna 300, a czwarta 250 tys. Zwycięzca forBet 1. LIGA wywalczy 80 tys., a najlepszy zespół forBET 2. LIGA 30 tysięcy. Te pieniądze kluby będą mogły zainwestować w swój rozwój - podkreśliła również cytowana w komunikacie Danuta Dmowska-Andrzejuk, prezes spółki SuperLIGA S.A.