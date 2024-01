Dzień Gracza LOTTO! "25 stycznia świętujemy"

Już 25 stycznia wielkie święto graczy LOTTO, które jest okazją do celebrowania radości z grania i wygrywania w gry LOTTO! To także dzień, w którym Totalizator Sportowy obchodzi 68. rocznicę działalności.

W tym roku Dzień Gracza LOTTO będzie celebrowany już po raz czwarty. Na graczy czekają atrakcje związane z grami LOTTO, ale nie tylko – 25 stycznia przy centrum handlowym Złote Tarasy w Warszawie w godzinach 7:15-19:00 będzie można odwiedzić specjalną strefę LOTTO, w której spotkamy ambasadorów i partnerów marki LOTTO: Bartłomieja Marszałka (motorowodniaka, zawodnika Formuły 1 na wodzie), Czesława Langa (wicemistrza olimpijskiego w kolarstwie oraz dyrektora Tour de Pologne), Katarzynę Zillmann (wicemistrzynię olimpijską oraz mistrzynię świata i Europy w wioślarstwie), a także rajdowców – braci Szejów – Jarosława i Marcina (Szeja Really Team), którzy będą prezentować swój samochód. Ponadto Totalizator Sportowy przygotował dla gości strefy specjalne zdrapki, w których do wydrapania będą nagrody rzeczowe – czapki i inne zimowe gadżety. Na odwiedzających będzie czekała również fotobudka 360, symulatory sportów zimowych oraz niesamowite pokazy magika – Magic of Y.

W tym roku Totalizator Sportowy skończył 68 lat – to oznacza 68 lat radości z grania i wygrywania w gry Totalizatora Sportowego, ale przede wszystkim miliardowe wsparcie dla sportu i kultury w Polsce. Dzień Gracza LOTTO to ukłon w stronę naszych klientów, którzy są mecenasami obu tych dziedzin, ponieważ z każdej złotówki przeznaczonej na gry liczbowe LOTTO, 19 groszy trafia na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Promocji Kultury. Tylko w 2023 roku oba fundusze zasililiśmy kwotą ponad miliarda złotych. Od 1994 roku jest to łącznie ponad 20 miliardów. Z okazji święta naszych graczy, życzę wszystkim wymarzonej „szóstki” w Lotto i kumulacji szczęścia we wszystkich naszych grach. Pamiętajcie, że w Totalizatorze Sportowym Wygrywamy Razem! – powiedziała Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Poza strefą przy Złotych Tarasach, Totalizator Sportowy przygotował dla swoich klientów promocję na www.lotto.pl, czyli bonus w wysokości 3 zł za zagranie za minimum 21 zł w Lotto lub Lotto Plus na jednym kuponie. Z promocji będzie można skorzystać maksymalnie 3 razy, co oznacza możliwość zdobycia łącznie do 9 zł na dalszą grę. Za spełnienie warunków promocji gracze online będą mogli otrzymać również jeden podwójny bilet do wykorzystania w sieci kin Cinema City (pula podwójnych biletów wynosi 500 sztuk). Szczegóły już wkrótce na stronie www.lotto.pl.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO

Totalizator Sportowy oferuje swoje usługi nieprzerwanie od 25 stycznia 1956 roku i jest jedynym na polskim rynku dostawcą gier liczbowych i loterii pieniężnych LOTTO. Na portfolio tych produktów składa się siedem gier liczbowych (Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Pensja), loteria terminalowa Kaskada, loterie pieniężne z natychmiastowym wynikiem gry Ekspres Losy oraz ścieralne loterie pieniężne, czyli Zdrapki. Ponadto w ofercie LOTTO online poza najpopularniejszymi grami znajdują się także Gierki – produkt typu instant win. Totalizator Sportowy dysponuje siecią ponad 26 tysięcy punktów sprzedaży w sieci naziemnej oraz platformą LOTTO online. W grudniu 2018 roku do obszarów działalności firmy weszło jedyne w Polsce legalne kasyno internetowe oraz sieć salonów gier na automatach poza kasynami gry. Początkowo dochód z prowadzonej działalności był przeznaczony na budowę i remonty infrastruktury sportowej w powojennej Polsce. Dziś ze środków przekazywanych przez Totalizator Sportowy budowane lub modernizowane są różnego rodzaju obiekty sportowe i kulturalne, jak np. budynki centrów kultury, domy i ośrodki kultury, muzea, boiska do koszykówki, boiska piłkarskie, siłownie, tory łyżwiarskie czy pływalnie. Ponadto spółka wspiera drużyny, kluby i organizacje sportowe oraz sportowców na mocy indywidualnych umów, a także wydarzenia i projekty z dziedziny kultury.