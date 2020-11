PGE GiEK z pozwoleniem na rozbudowę Elektrowni Dolna Odra

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, otrzymała pozwolenie na budowę dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy około 1400 MW. Nowoczesne jednostki wytwórcze powstaną na terenie Elektrowni Dolna Odra w woj. zachodniopomorskim. Inwestycja w błękitną moc istotnie przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE

Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra to projekt o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Jest on niezwykle istotny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej. Warto zaznaczyć, że budowa bloków gazowo-parowych pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe.

Realizacja inwestycji w Elektrowni Dolna Odra, która pracuje na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce, zakładającymi budowę niskoemisyjnych jednostek wytwórczych. Projekt jest reakcją nie tylko na wyzwania z jakimi musi zmierzyć się branża energetyczna, ale również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce wytwórcze w regionie zachodniopomorskim – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE GiEK.

Inwestycję w Dolnej Odrze zrealizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto. Zgodnie z kontraktem początek eksploatacji nowych bloków energetycznych, zasilanych „błękitnym paliwem”, planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Po zakończeniu budowy, w czwartym kwartale 2023 roku, do polskiej sieci popłynie energia wytworzona ze źródła niskoemisyjnego. To oznacza, że bloki gazowe z nawiązką będą spełniały normy środowiskowe wymagane przez Unię Europejską; ich emisyjność będzie kształtowała się na poziomie około 320 kg CO2/MWh wobec wymaganych norm unijnych na poziomie 550 kg CO2/MWh. Poza tym nowe jednostki będą w stanie osiągnąć poziom emisyjności nawet trzykrotnie niższy od emisyjności jednostek węglowych starszej generacji, obecnie funkcjonujących w polskim systemie elektroenergetycznym – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Nowe bloki gazowo-parowe wyposażone będą w turbiny klasy H. Jednostki tej klasy, w porównaniu do turbin poprzedniej generacji, charakteryzują się przede wszystkim wyższą sprawnością (63 proc. w porównaniu z 59-60 proc.). Nowe bloki będą się charakteryzować także wysoką elastycznością, co ma istotne znaczenie ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych na Pomorzu. Produkcja energii w instalacjach wiatrowych jest zmienna, uzależniona od pogody, dlatego nowe bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra, będą stanowiły znaczące wsparcie dla stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Nowe jednostki będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 2,5 miliona gospodarstw domowych oraz pozwolą na dalszą stabilizację sieci lokalnej, spełniając jednocześnie normy środowiskowe w zakresie emisji.

Jestem pełen uznania dla Zespołu Projektowego oraz pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra zaangażowanych w projekt za uzyskanie w tak szybkim tempie, miesiąc przed zakładanym terminem, pozwolenia na budowę dwóch nowoczesnych bloków gazowo-parowych. Prace na budowie realizowane są zgodnie z harmonogramem, co w tak niecodziennym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa, świadczy jednoznacznie o wysokim profesjonalizmie wszystkich osób zaangażowanych w budowę. Nowa inwestycja da naszej załodze pewność, że Elektrownia Dolna Odra jeszcze przez wiele lat będzie najważniejszą elektrownią w regionie, zapewniając stabilne dostawy energii dla Pomorza Zachodniego – podkreśla Sylwester Chruszcz, p.o. Dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

PGE GiEK/KG