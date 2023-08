PGE Energia Ciepła wyda 380 mln zł na modernizację

PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje przeznaczyć łącznie ok. 380 mln zł na modernizacje urządzeń produkcyjnych i sieci ciepłowniczych w całym 2023 r. – poinformowała spółka.

„Priorytetem z perspektywy działalności PGE Energia Ciepła jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla naszych klientów. Dlatego jesienią infrastruktura musi być w pełni sprawna i gotowa, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wiosna i lato to jedyny czas, gdy spółka może przeprowadzić kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne. Dodatkowo, realizujemy także działania modernizacyjne na sieciach, które poprawią z kolei efektywność systemów ciepłowniczych. Modernizacje przyniosą również korzyści środowiskowe. Dzięki nowym ciepłociągom ograniczone zostaną straty ciepła, co wpłynie na oszczędność i zmniejszenie ilości energii pierwotnej koniecznej do wykorzystania w produkcji” – powiedział Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.