Jeden but wart ponad 40 tys. euro!

Za 43 750 euro sprzedany został na aukcji w Wersalu pod Paryżem biały but należący niegdyś do francuskiej królowej Marii Antoniny - poinformował w niedzielę wieczorem dom aukcyjny Osenat.

Nie podano żadnych informacji o nowym właścicielu tego buta.

But ma 22,5 cm długości i wykonany został z koziej skóry oraz jedwabiu. Wiadomo, że pokojówka królowej podarowała go swej przyjaciółce, w której rodzinie pozostawał on przez ponad dwa stulecia.

Maria Antonina z dynastii Habsburgów była żoną króla Ludwika XVI i tak jak on została zgilotynowana w 1793 roku podczas rewolucji francuskiej.

PAP/ as/