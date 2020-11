Jest kolejna szczepionka! Jej skuteczność to 90 proc!

Brytyjska firma AstraZeneca ogłosiła w poniedziałek, że szczepionka przeciw koronawirusowi opracowana przez nią wraz z Uniwersytetem Oxfordzkim spełniła wymagania dotyczące skuteczności, a przy zastosowaniu optymalnej dawki skuteczność wynosi ok. 90 proc

Firma poinformowała też, że żaden z zaszczepionych uczestników badań nie doznał ciężkiej infekcji koronawirusem wymagającej hospitalizacji. Badania nie wykazały poważnych efektów ubocznych u pacjentów.

Rząd brytyjski zamówił od koncernu 100 milionów dawek szczepionki. AstraZeneca poinformowała, że szczepionka może być przechowywana w zwykłej lodówce. Koszt szczepionki AstraZeneki to 2 do 4 funtów szterlingów za dawkę.

Skuteczność szczepionek firm konkurencyjnych, Pfizera i Moderny, w Stanach Zjednoczonych jest wyższa i wynosi do 95 proc., za to szczepionki te są droższe i muszą być przechowywane z temperaturach do -75 st. Celsjusza.

PAP/mt

