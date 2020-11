Gospodarka europejska kurczy się, a najbogatsi rosną w siłę

Stereotypy nie są łaskawe dla kobiet w świecie biznesu. Niesprawiedliwe postrzegane są one jako zbyt emocjonalne i obawiające się ryzyka. Tymczasem, liczba kobiet w rankingu najbogatszych osób na świecie stale rośnie. Co więcej, większość z nich to mamy, sprawnie łączące karierę zawodową z macierzyństwem.