Dopłaty do wkładu własnego. Rząd myśli po nowym programie

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowym programem. Chodzi o dopłaty do wkładu własnego, wymaganego przez bank przy udzielaniu kredytów mieszkaniowych. Kto na tym skorzysta? Jego beneficjentami będą ci, których nie stać na mieszkanie

To nowy plan rządu. O dopłatach do kredytów mieszkaniowych dowiaduje się serwis Prawo.pl. W wyniku pandemii, choć stopy procentowe są niskie, kredyt nie jest wcale łatwo dostać, bo banki są ostrożne przy udzielaniu kredytów hipotecznych.

Banki zaostrzyły kryteria, ale jak można przeczytać w sugerowanych artykułach z naszych wywiadów z praktykiem rynku kredytów (powyżej i poniżej), nawet jeśli potencjalny klient spełnia warunki banku, niekoniecznie dostanie pozytywną decyzję kredytową. Tym trudniej jest tym, którzy nie spełniają warunków. Często barierą staje się wkład własny. Banki coraz częściej wymagają nawet 30 proc. wkładu od potencjalnego kredytobiorcy, przez co przybywa Polaków, których nie stać na zadłużenie się w banku i zakup mieszkania.

Dlatego Anna Kornecka, wiceminister do spraw budownictwa, zapowiedziała na łamach Prawo.pl, nowy rządowy program, czyli dopłaty do wkładu własnego przy zadłużaniu się w banku.

Resort decyduje się na nowe rozwiązania po programie Mieszkanie Plus, który, chyba nie do końca spełnił oczekiwania zarówno rządzących jak i przyszłych nabywców nieruchomości. Serwis Prawo.pl przypomina, co rząd obiecał jeszcze w kwietniu 2018 roku. Do końca 2019 roku miało powstać 100 tys. mieszkań. Do października bieżącego roku powstało ich tylko 11 tysięcy, a ponad 13 tysięcy jest w budowie.

Dopłaty miałyby wynosić co najmniej 10 procent wartości nieruchomości. Program nie ma zastąpić Mieszkania Plus, którego skuteczna rozbudowa pomogłaby redukować podwyżki cen na rynku nieruchomości, a uzupełniać Mieszkanie Plus.

Na razie brak dalszych szczegółów.

Prawo.pl, mw

