WP: Putin prowadzi cichą wojnę przeciwko USA

Rosja Władimira Putina prowadzi „cichą wojnę” przeciwko USA, atakując amerykańskich dyplomatów i żołnierzy - ocenia w komentarzu redakcyjnym dziennik „Washington Post” i wzywa prezydenta elekta Joe Bidena do podęcia działań w tej sprawie

Liberalny dziennik przypomina, że amerykańscy dyplomaci i oficerowie wywiadu byli na Kubie i w Chinach celami „tajemniczych ataków”. Zaczynały się od głośnego dźwięku, po którym następował ból uszu i głowy oraz zawroty głowy. Następnie pojawiły się m.in. problemy ze wzrokiem oraz szum. „Dwóch funkcjonariuszy CIA doznało tej dolegliwości podczas podróży po Australii i Tajwanie” - zauważa także „Washington Post”.

Oprócz tego gazeta odnotowuje, że rosyjski wywiad wojskowy oferował nagrody bojownikom powiązanym z talibami za ataki na amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Przywołuje również przypadki ataków cybernetycznych, w tym na serwery Partii Demokratycznej w trakcie kampanii prezydenckiej w 2016 roku.

O co tu chodzi? Wszystkie powyższe zdarzenia miały miejsce od 2016 do bieżącego roku. Chociaż pozostają niejasne kwestie i pytania bez odpowiedzi, to jako całość wygląda to coraz bardziej jak skoordynowane działania prezydenta Rosji Władimira Putina mające na celu prowadzenie asymetrycznej wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym - ocenia „Washington Post”.