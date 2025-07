USA – UE: tylko wstępna umowa?

Choć unijny komisarz ds handlu Maros Šefčovic prowadzi rozmowy formalnie ostatniej szansy, by zażegnać spór celny unia – USA w wyznaczonym przez Donalda Trumpa terminie, to wiadomo, że możliwa jest jedynie ogólna umowa ramowa.

Na szali jest przyszłość unijnego eksportu do Stanów Zjednoczonych, bo prezydent Trump zapowiedział wprowadzenie od 9 lipca 50 proc. stawek celnych, po tym jak w kwietniu na większość towarów nałożył 10-proc. cła a na auta i stal jeszcze wyższe. Po kilku rundach negocjacji okazuje się, że na kompleksowe porozumienie szans nie ma z braku czasu. Stąd – jak informują media – powołując się na wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen – projekt wstępnego porozumienia, a szczegółowe ustalenia nastąpić mają w czasie kolejnych rozmów. Maros Šefčovic w mediach społecznościowych informował, że „praca trwa”, a „cel niezmienny: dobra i ambitna umowa handlowa”. Ursula von der Leyen, przemawiając wczoraj w duńskim Aarhus wskazała, że ​negocjatorzy UE są „gotowi na porozumienie”. A jeśli nawet ramowej umowy nie uda się uzgodnić, to władze unijne wykorzystają „wszystkie instrumenty” czyli sięgną po środki odwetowe. CNBC na swoim portalu wskazuje (bazując na własnych źródłach), że „ramowa umowa polityczna, choć uboga w szczegóły, może być najlepszą nadzieją Unii”.

Przypomnijmy, że od początku urzędowania prezydent USA Donald Trump zapowiadał dążenie do zniwelowania deficytu w handlu, jaki ma USA. W przypadku unii sięga on kwoty niemal 200 mld euro, ale gdy chodzi o sektor usług – to Stany Zjednoczone mają korzystniejszy bilans (z nadwyżką sięgającą 150 mld euro).

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Energia z Bałtyku. Polska przed strategiczną szansą

„Belgijka”, czyli fałszywe 20 dolarów

Padł rekord. Ponad 59 proc. Polaków niezadowolonych z rządu Tuska

»»Skutki pożaru w Ząbkach. Jak do tego doszło? Najświeższe informacje – oglądaj na antenie telewizji wpolsce24!