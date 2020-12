Szwecja: Afgańczycy skazani za zabójstwo honorowe

Imigranci z Afganistanu, 47-letni Mohammad-Jawad A. oraz jego dwaj synowie w wieku 15 i 17 lat zostali skazani piątek za zabójstwo 20-letniego rodaka w Kirunie, na północy Szwecji, w autobusie pełnym ludzi. Motywem zbrodni była zemsta honorowa

Sąd w Gaellivare wymierzył 47-letniemu mężczyźnie karę dożywotniego więzienia, a jego nastoletnich synów skierował na pobyt w zakładzie poprawczym.

Do głośnego morderstwa doszło 15 lipca. Ojciec z synami najpierw ścigali 20-latka, a gdy ten schronił się w autobusie pełnym pasażerów, otoczyli go, zadając mu 99 ran nożami. Mężczyzna zmarł.

W śledztwie ustalono, że motywem ataku była zazdrość oraz chęć ratowania honoru rodziny. 20-latek miał być w związku z żoną 47-latka oraz matką nastolatków.

Nasze kobiety, to nasze symbole honoru, a on przekroczył granicę. (…) My się tylko broniliśmy - wyjaśniał podczas przesłuchania Mohammad-Jawad A.