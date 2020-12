Dworczyk: Pierwsze szczepienia możliwe jeszcze w grudniu

Ponad 80 proc. gmin ma zarejestrowane punkty medyczne, które będą realizowały szczepienia przeciw COVID-19; w piątek rano uruchomimy drugi etap naboru podmiotów leczniczych do narodowego programu szczepień - poinformował w środę szef KPRM Michał Dworczyk

Jak podkreślił szef KPRM te 80 proc. gmin obejmuje swoim zasięgiem ponad 92 proc. populacji Polski.

W piątek rano uruchomimy drugi etap naboru podmiotów leczniczych do narodowego programu szczepień do organizacji punktów, w których będą się odbywały szczepienia przeciw COVID-19 tak, ażeby do końca 2020 roku zabezpieczyć punkty szczepień dla każdej gminy” - mówił Dworczyk.

Szef KPRM Michał Dworczyk zaapelował także w środę do dziennikarzy i polityków o przemyślane wypowiedzi na temat szczepień. W przestrzeni medialnej, zwłaszcza w internecie, pojawia się szereg niezweryfikowanych informacji, fake newsów - ocenił.

Chciałbym zaapelować do mediów, dziennikarzy, polityków, by w sposób niezwykle ostrożny i przemyślany wypowiadać się na temat szczepionek, na temat szczepień. W przestrzeni medialnej, zwłaszcza w internecie, pojawia się szereg niezweryfikowanych informacji, szereg fake newsów. My musimy, jako odpowiedzialni politycy, obywatele, dziennikarze (się) włączyć - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że namawia wszystkich, by „czerpać wiedzę ze sprawdzonego źródła, czyli ze stron rządowych”. „Tam, gdzie macie państwo gwarancję otrzymania rzetelnej informacji” - dodał.

Szef KPRM poinformował też, że w środę ruszyła infolinia, na której można otrzymać informacje o szczepieniach. Ta infolinia, tak jak zapowiadał wczoraj minister (zdrowia Adam) Niedzielski, przekształci się w styczniu w linię, za pośrednictwem której będzie można zapisywać się na szczepienia. Na razie, podobnie jak strona internetowa, są te dwa źródła informacji prezentowane przez nas jako taki najbardziej pełny, najbardziej wiarygodny zasób informacji o szczepionce i procesie szczepień - powiedział.

Podjęliśmy też decyzję o uruchomieniu pierwszych pięciu punktów szczepień masowych. One będą realizowane w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców - poinformował.

Jak dodał, zaczną one działać, gdy rozpoczną się szczepienia w pierwszym etapie, czyli gdy będą szczepione osoby z pierwszej grupy m.in. seniorzy, osoby 60+ oraz nauczyciele.

Minister zaznaczył, że później - na przełomie grudnia i stycznia - będzie doprecyzowywana lista punktów, w których będą wykonywane szczepienia. Będziemy podejmowali decyzje czy ewentualnie dodatkowe takie masowe punkty szczepień należy jeszcze uruchamiać - mówił.

Trwa nabór na szczepienia dla kadry placówek medycznych i aptek

Do 20 grudnia trwa nabór na szczepienia dla kadry placówek medycznych i aptek, szczepienia będą odbywać się w 509 szpitalach węzłowych, apelujemy o zgłaszania się do tych placówek; szczepienia tej grupy zerowej być może rozpoczną się jeszcze w grudniu - powiedział w środę szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że w tej chwili trwa nabór na szczepienia dla kadry placówek medycznych i aptek.

Można się zgłaszać do 509 szpitali węzłowych, które będą realizowały takie szczepienia, które będą mogły w krótkim czasie zaszczepić wszystkich pracowników, bo tu nie chodzi tylko o personel medyczny, ale o wszystkich pracowników tych podmiotów leczniczych - powiedział Dworczyk.

Wyjaśnił, że ten nabór na szczepienia trwa do 20 grudnia. Apelujemy do pracowników podmiotów medycznych, czyli szpitali, przychodni, ale również aptek o zgłaszanie się do szpitali węzłowych, w których będą realizowane szczepienia dla tego personelu - mówił Dworczyk.

Przekazał, że taki szpitali węzłowy znajduje się praktycznie w każdym powiecie, a cała lista placówek jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz na stronie: gov.pl/szczepimysie.

Jeżeli producent dotrzyma deklaracji, to szczepienia tej grupy zerowej będą mogły się rozpocząć jeszcze w grudniu tego roku. Podkreślam jest to uzależnione od terminu zarejestrowania i dostarczenia szczepionki do Polski - zaznaczył Dworczyk.

Organizacja dowozu ludności na szczepienia

Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego przy organizacji dowozu osób o ograniczonej mobilności do punktów szczepień przeciw COVID-19 zapowiedział w środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Poinformował, że szczegóły współpracy będą tematem zaplanowanych na piątek konsultacji oraz że rząd będzie uczestniczył w pokrywaniu kosztów tej akcji.

W sprawie dowozu mieszkańców, którzy mają ograniczoną mobilność, do punktów szczepień, musimy rozwinąć współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. W najbliższy piątek zaprosimy do dalszych konsultacji organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, żeby omówić propozycje, jak konkretnie ma ta współpraca wyglądać – powiedział Dworczyk na konferencji prasowej. Zabezpieczyliśmy środki finansowe, żeby samorządy nie musiały brać na siebie całego ciężaru organizacji tego transportu - zapewnił.

Zwrócił uwagę, że akcja będzie dużym wyzwaniem zarówno tam, gdzie wiele małych miejscowości jest położonych na dużym terytorium, jak i w dużych miastach. Tak czy inaczej to będzie poważna operacja; dziękujemy samorządom za deklarację włączenia się w tę operację – dodał szef KPRM.

EMA dokona oceny szczepionki Pfizera za 21 grudnia

Odnosząc się do pytania dziennikarzy o kolejne etapy szczepień przeciwko COVID-19, Dworczyk odparł: musimy sobie to powiedzieć bardzo jasno, że do kolejnych faz szczepień, po tej fazie zerowej, będziemy przechodzić natychmiast, gdy producenci będą nam dostarczać szczepionki, bez jakiejkolwiek zwłoki.

Natomiast dzisiaj, my jesteśmy ostrożni ze składaniem deklaracji, dlatego że producenci sami zmieniają terminy, zmieniają ilości i warunki dostarczanych szczepionek - podkreślił.

Jak dodał, „w związku z tym nie chcemy składać takich deklaracji, które będą wywoływać emocje, a potem one będą musiały być modyfikowane”.

Dzisiaj mamy pewne informacje co do tego, że EMA - Europejska Komisja Leków zbierze się 21 (grudnia) i oceni szczepionkę Pfizera. Potem, jeśli będzie to pozytywna ocena, jeszcze dzień, dwa lub trzy zajmie zarejestrowanie, dopuszczenie tej szczepionki na terenie Unii Europejskiej, i potem będziemy mogli rozpocząć szczepienie osób w grupie zerowej. I to są deklaracje, które możemy dzisiaj w sposób wiarygodny i odpowiedzialny złożyć - powiedział Michał Dworczyk.

PAP/mt

Czytaj też: Dworczyk: Narodowy Program Szczepień - dobro nas wszystkich

Czytaj też: Dworczyk: ponad 8 tys. zespołów zgłosiło się do Narodowego Programu Szczepień