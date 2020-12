Robert Lewandowski Ambasadorem 65-lecia Totalizatora Sportowego!

Przed Totalizatorem Sportowym już wkrótce wielka chwila, jaką będzie 65. rocznica jego działalności. Firma od początku istnienia aktywnie wspiera polskich sportowców i jest największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Z okazji wyjątkowego Jubileuszu, Ambasadorem 65-lecia Totalizatora Sportowego został Robert Lewandowski – jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii.

Totalizator Sportowy odgrywa kluczową rolę we wspieraniu polskiego sportu. Każdego roku przekazuje setki milionów złotych na budowę i modernizację infrastruktury sportowej w całym kraju. Środki te są wykorzystywane zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim, a ich rozdysponowaniem zajmuje się Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Od 1994 roku przekazana suma wyniosła prawie 13 mld zł. Spółka wspiera także szczególnie ważne dla polskich kibiców oraz polskiego sportu organizacje, kluby czy wydarzenia sportowe. Do najważniejszych z nich należą m.in. Polska Reprezentacja Olimpijska, piłkarska Ekstraklasa, Polska Liga Koszykówki, Polska Superliga Tenisa Stołowego, Kadra Narodowa w Szachach, Tour de Pologne, Memoriał Kamili Skolimowskiej, żużlowe mistrzostwa Europy czy projekt Szóstka z LOTTO wspierający 6 utalentowanych sportowców. Od 2008 roku Totalizator Sportowy jest mecenasem Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Firma współpracuje również z indywidualnymi sportowcami – niedawno do grona Ambasadorów Totalizatora Sportowego dołączył skialpinista Andrzej Bargiel.

Z okazji 65-lecia Totalizatora Sportowego, Ambasadorem Jubileuszu został Robert Lewandowski – Piłkarz Roku UEFA 2020. Mijający sezon był dla niego pełen sukcesów: 55 goli i 10 asyst w 47 meczach, wygrana w Lidze Mistrzów, mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz tytuł króla strzelców we wszystkich rozgrywkach klubowych.

– Spełnianie pozornie nieosiągalnych i wielkich marzeń oraz zdobywanie najbardziej prestiżowych nagród w historii światowej piłki nożnej – to wszystko składa się na wielkie chwile Roberta Lewandowskiego, którego z dumą witam jako Ambasadora Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego. Jest on najlepszym przykładem na to, że dzięki talentowi, ciężkiej pracy, systematyczności i wierze we własne możliwości, można osiągnąć upragnione cele. To prawdziwa kumulacja mistrzowskich cech – skomentował Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

– Bardzo doceniam wsparcie, jakiego Totalizator Sportowy udziela polskim sportowcom. Od lat pomoc ta umożliwia im spełnianie marzeń. W tym roku dzięki ciężkiej pracy spełniło się moje wielkie marzenie – wzniosłem puchar Ligi Mistrzów. To była jedna z najważniejszych chwil w moim życiu. Zawsze będę powtarzał: nigdy nie przestawajcie marzyć. Cieszę się, że dzisiaj mogę świętować 65-lecie Totalizatora Sportowego razem z Wami – powiedział Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski swoim przykładem udowadnia, że marzenia mogą stać się rzeczywistością. Jego osiągnięcia imponują milionom fanów, bez względu na wiek. Kariera piłkarza stała się inspiracją dla młodego pokolenia, które śladem „RL9” trenuje na piłkarskich boiskach w całym kraju i na świecie. Od lat jest również wzorem zdrowego stylu życia.

Totalizator Sportowy/ as/