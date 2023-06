Józefosław najlepszy spośród blisko 200 szkół Drużyny Energii w 2023 roku

Szkoła podstawowa z Józefosławia zdobyła puchar 6. edycji sportowo-edukacyjnego projektu Energi z Grupy ORLEN. Do Drużyny Energii zgłosiło się ponad 300 szkół, a w etapie sportowym rywalizowało około 30 tys. uczniów ze 191 placówek z całej Polski. Do finałowych zmagań przystąpiło 5 drużyn reprezentujących miejscowości: Holonki, Józefosław, Kościerzyna, Stanowice i Tereszewo. Młodzieży w ćwiczeniach kibicowało grono utytułowanych sportowców, reprezentantów Polski w sportach drużynowych i indywidualnych, ambasadorów Energi i Grupy ORLEN m.in. Agnieszka Skrzypulec, Małgorzata Hołub-Kowalik i Marcin Oleksy.

Drużyna Energii to inicjatywa koncentrująca się na popularyzacji ruchu i zdrowego trybu życia wśród uczniów szkół podstawowych. W projekcie tym, nie jest najważniejszym wynik sportowy – najlepsze rezultaty osiągają placówki, które potrafią zaktywizować najwyższy odsetek wszystkich swoich uczniów z klas 5-8. Projekt realizowany jest nieprzerwanie od ponad 5 lat. Jego kolejne edycje udowadniają, że nauczyciele WF-u potrafią nakłonić młodzież do aktywności fizycznej, a uczniowie mogą mieć przy tym okazję do dobrej zabawy i współpracy – łącznie od początku akcji z Drużyną ćwiczyło około 100 tys. uczniów z ponad 800 szkół z całej Polski lubi.

„Sport jest narzędziem wychowawczym, który uczy cierpliwości, determinacji oraz daje dużo radości. W Drużynie staramy się pokazać, że ruch jest dla każdego. A nauczyciele w rozmowach z nami często przyznają, że udział w projekcie dał im dodatkowy motywator, do zachęcenia młodzieży do różnych form aktywności i do współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu - mówi Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA. - Magnesem, który przyciąga uczestników do Drużyny Energii, jest możliwość poznania utytułowanych sportowców. Energa i Grupa ORLEN współpracując z wieloma wybitnymi zawodnikami, ma możliwość by zapraszać ich do projektów jak Drużyna Energii, a sportowcy bardzo chętnie się do nich włączają. Kolejne edycje akcji udowadniają, że możliwość poznania medalistów światowych imprez, reprezentantów Polski z wielu dyscyplin, jest dla młodzieży inspiracją i przygodą, którą zapamiętają na całe życie” - dodaje.

W 2023 roku Drużyna odwiedziła Józefosław, Stanowice, Tereszewo i Holonki, a od początku akcji gościła już w 19 szkołach zarówno z mniejszych miejscowości jak i z większych miast. Były to m.in. Koluszki, Stare Zawady, Poznań, Bydgoszcz, Kętrzyn czy Gdynia. Lokalne wydarzenia za każdym razem gromadziły setki dzieci w salach gimnastycznych, a możliwość spotkania mistrzów sportu zawsze była niezapomnianym przeżyciem dla całej społeczności szkolnej, młodzieży i grona pedagogicznego.

Zielone źródła energii symbolami drużyn

Tegoroczna edycja projektu miała na celu nie tylko promocję sportu. Grupie ORLEN, w tym Enerdze, bardzo bliska jest troska o środowisko i ochronę klimatu. Dlatego w tym roku sportowców oraz zestawy ćwiczeń przydzielono do kategorii związanych z zielonymi źródłami energii: wodą, wiatrem, słońcem oraz energią ziemi. Prezentacji sportowych zadań towarzyszyło propagowanie zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii. W mediach społecznościowych uczniowie mieli okazję zapoznać się z zaletami efektywnego zarządzania zużyciem prądu, oszczędzania wody i papieru czy wymieniania świetlówek na energooszczędne.

Finał pełen sportowej energii i dobrej zabawy

Zwieńczeniem kilkutygodniowej rywalizacji był wielki finał, który odbył się 13 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W turnieju brało udział 5 szkół - zwycięzcy w rywalizacji w kategoriach: szkoły małe, średnie, duże i bardzo duże oraz placówka, która otrzymała „dziką kartę”.

Uczestnicy finału dzień wcześniej wzięli udział w specjalnie przygotowanych dla nich aktywnościach: treningu bokserskim w klubie Brzostek Top Team oraz sportach plażowych na Energa Stadionie Letnim. Wypełniony atrakcjami dzień zakończył się wizytą w siedzibie Energi z Grupy ORLEN i podziwianiem widoków z 32. piętra Olivia Star oraz odpoczynek w Olivia Garden.

Podczas finału uczniom towarzyszyli utytułowani sportowcy, ambasadorzy Energi oraz Grupy ORLEN. Byli to:

• Agnieszka Skrzypulec, żeglarka, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata

• Małgorzata Hołub-Kowalik, biegaczka ORLEN Team, złota medalistka olimpijska w sztafecie mieszanej

• Marcin Oleksy, reprezentant Polski w ampfutblolu, zwycięzca plebiscytu FIFA na bramkę 2022 r.

• Przemysław Świercz, wieloletni reprezentant Polski w ampfutbolu

• Piotr Renkiel, trener kadry Polski w koszykówce 3x3 oraz reprezentanci Polski: Szymon Rduch, Mateusz Bierwagen, Michał Lis, Filip Put, Michał Samsonowicz

• Piotr Myszka i Paweł Tarnowski, żeglarz, windsurferzy, medaliści mistrzostw świata

• Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki, żeglarze klasy 49er, medaliści mistrzostw świata

• Michał Krasodomski, żeglarz, mistrz Europy U19

• Magdalena Szymkiewicz, koszykarka, reprezentantka Polski, zawodniczka VBW Arki Gdynia

• Adam Hrycaniuk, koszykarz kadry Polski, zawodnik Arki Gdynia

• Jakub Zawistowski, wicemistrz Europy OCR Ninja Track

• Grzegorz Niecko, reprezentant Polski na GOV GAMES w Dubaju

• Katarzyna Wilczek, piłkarka ręczna, reprezentantka Polski, zawodniczka SWWS Energa Szczypiorno Kalisz

• Paulina Kucharska, zawodniczka SWWS Energa Szczypiorno Kalisz

• piłkarze Lechii Gdańsk: David Stec, Conrado Buchanelli Holz, Rafał Pietrzak, Louis Poznański

• Jakub Miśkowiak, zawodnik Żużlowej Reprezentacji Polski, czterokrotny mistrz świata juniorów

• Aleksandra Żelazo, trenerka fitnessu

Wyrównana walka do samego końca

Zawody odbywały się równolegle na 4 torach przeszkód składających się z różnych elementów, z dominującym motywem: koszykówki, piłki nożnej, OCR oraz ogólnosprawnościowym. Zadaniem uczestników było zaliczenie każdej ze stacji i wykonanie jak największej liczby powtórzeń w określonym czasie. O miejscu zajętym w rankingu rywalizacji decydował wynik osiągnięty we wszystkich strefach ćwiczeń.

„W finale przygotowaliśmy różnorodne tory na których dzieci mogły sprawdzić się w kilku różnych dyscyplinach sportowych. Cieszę się, że mogę być z dziś z Drużyną Energii, inspirować młodzież, ale i samemu czerpać satysfakcję z ich spełnienia i radości - mówi Marcin Oleksy, reprezentant Polski w ampfutbolu , zwycięzca plebiscytu FIFA na bramkę 2022 r.

Podczas wielkiego finału reprezentacje szkół rywalizowały nie tylko o puchar i tytuł najlepszej drużyny, ale również o atrakcyjne nagrody dla uczniów, nauczycieli i placówek. Ponadto każdy z finalistów otrzymał nagrodę o wartości 10 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na wyposażenie sali gimnastycznej.

Klasyfikacja 6. edycji Drużyny Energii

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu

Szkoła Podstawowa w Stanowicach

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Dr. B. Sychty w Kościerzynie

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach

„Nasza szkoła liczy 2 tysiące uczniów. To było dla nas ogromne wyzwanie, żeby zebrać wszystkich i wykonać wymagane zadania. Przyjęliśmy więc taktykę, by wykorzystać każdą lekcję. Prawie tysiąc uczniów z klas 5-8 wzięło udział w tym projekcie, a to prawie stuprocentowa skuteczność. Zdobycie pucharu Drużyny Energii jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Udowodniliśmy, że mamy serducho do ruchu. To chcemy promować i tym najbardziej się cieszymy” - mówi Julita Ilczyszyn, nauczycielka wychowania fizycznego ze szkoły w Józefosławiu.

Drużyna Energii w tym roku objęta została patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.