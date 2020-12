Ambasador Totalizatora Sportowego najlepszym piłkarzem świata!

To się nazywa strzał w „10”, choć może w tym przypadku bardziej należałoby napisać strzał w „9”, bo z takim numerem na koszulce gra na co dzień najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski! Polski napastnik jako pierwszy Polak został wybrany Piłkarzem Roku FIFA, a kilkanaście godzin wcześniej przyjął rolę Ambasadora Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego, instytucji która ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju polskiego sportu

Totalizator Sportowy każdego roku przekazuje setki milionów złotych na budowę i modernizację infrastruktury sportowej w całym kraju. Środki te są wykorzystywane zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Od 1994 roku przekazana suma wyniosła prawie 13 mld zł. Spółka wspiera także szczególnie ważne dla polskich kibiców oraz polskiego sportu organizacje, kluby czy wydarzenia sportowe. Podjęcie współpracy z bezsprzecznie najlepszym dziś polskim sportowcem jakim jest Robert Lewandowski jest najbardziej trafnym podsumowaniem roli jaką pełni Totalizator Sportowy. Zresztą dokładnie podkreślił to w swojej wypowiedzi najlepszy piłkarz świata:

Bardzo doceniam wsparcie, jakiego Totalizator Sportowy udziela polskim sportowcom. Od lat pomoc ta umożliwia im spełnianie marzeń. W tym roku dzięki ciężkiej pracy spełniło się moje wielkie marzenie – wzniosłem puchar Ligi Mistrzów. To była jedna z najważniejszych chwil w moim życiu. Zawsze będę powtarzał: nigdy nie przestawajcie marzyć. Cieszę się, że dzisiaj mogę świętować 65-lecie Totalizatora Sportowego razem z Wami – powiedział Robert Lewandowski.

Sukcesy Roberta Lewandowskiego zna dziś cały świat, a przy tej okazji warto pochwalić wyczucie szefów TS, którzy odważnie wprowadzili firmę w erę cyfryzacji i nowych technologii, co pozwoliło zwielokrotnić jej przychody i tym samym przeznaczać coraz większe sumy na wspierania polskiego sportu. Wybór Roberta Lewandowskiego na Ambasadora Jubileuszu 65-lecia TS tuż przed przyznaniem mu tytułu Piłkarza Roku FIFA świadczy o tym, że kierownictwo TS wie jak zadbać o dalszy rozwój i rozpoznawalność firmy, co pozwoli na dalsze zwiększanie pomocy finansowej kierowanej do zawodników i trenerów. Być może dzięki temu doczekamy się kiedyś kolejnych sportowców na miarę Roberta Lewandowskiego.

Spełnianie pozornie nieosiągalnych i wielkich marzeń oraz zdobywanie najbardziej prestiżowych nagród w historii światowej piłki nożnej – to wszystko składa się na wielkie chwile Roberta Lewandowskiego, którego z dumą witam jako Ambasadora Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego. Jest on najlepszym przykładem na to, że dzięki talentowi, ciężkiej pracy, systematyczności i wierze we własne możliwości, można osiągnąć upragnione cele. To prawdziwa kumulacja mistrzowskich cech — powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Robertowi Lewandowskiemu gratulujemy zdobytego wyróżnienia, którego przed nim nie zdobył jeszcze żaden polski piłkarz. A Totalizatorowi Sportowemu gratulujemy Ambasadora Jubileuszu 65-lecia.