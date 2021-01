Nowe limity na papierosy i alkohol! A ta żywność z W. Brytanii już zakazana!

Niższe limity przewozu papierosów, tytoniu i alkoholu z Wielkiej Brytanii, zakaz przewożenia mięsa oraz roślin. 1 stycznia 2021 r. skończył się etap przejściowy procesu wychodzenia tego kraju z Unii. Jak brexit wpłynie na podróżujących?

1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być częścią wspólnoty europejskiej. W związku z tym podróż do Zjednoczonego Królestwa odbywa się na zasadach, jakie obowiązują osoby wyjeżdżające do tzw. krajów trzecich.

Oprócz konieczności zabrania ze sobą paszportu zmiany dotyczą też ilości produktów, jakie można przewieźć, bez konieczności płacenia akcyzy oraz cła.

Co to oznacza dla osoby podróżującej? Jednorazowo z Wielkiej Brytanii do Polski można przywieźć 200 sztuk papierosów (z krajów EU odpowiednio 800 szt.), 1 l wyrobów spirytusowych (10 l), 4 l wina (90 l), czy też 16 l piwa (110 l).

Od 1 stycznia 2021 r. z Wielkiej Brytanii do krajów w Unii Europejskiej nie można też wywozić mięsa oraz produktów mlecznych.

Dodatkowo zakazem objęte są rośliny oraz materiały roślinne, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia.

bankier.pl/kp