Powrót do szkół. Minister Czarnek wskazał datę

Już sami uczniowie wynudzeni tęsknią za prawdziwą szkołą i codziennymi spotkaniami w grupach rówieśników. O tym czy są na to wkrótce szanse mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek – czytamy na portalu o2.pl

Minister Czarnek zdradził, kiedy poinformuje o podjęciu decyzji o powrocie dzieci do szkół w trakcie wywiadu dla portalu Interia.pl – informuje o2.pl.

Chcę, by decyzja o powrocie do szkół została zakomunikowana w najbliższy piątek - zaznaczył minister. Jeśli sytuacja się pogorszy, to będziemy to korygować. Mimo to w piątek dyrektorzy będą mieć informacje czy otwieramy szkoły - podkreślił Czarnek.

Wielce prawdopodobne jest to, że jako pierwsi do szkół wrócą uczniowie klas 1-3. Resort edukacji chce również sprawić, by pozostali uczniowie kształcili się choćby w trybie hybrydowym – donosi o2.pl.

Nie stanie się to jednak 18 stycznia. Najbardziej realny scenariusz przewiduje powrót do zajęć stacjonarnych w klasach 1-3, a pozostali uczniowie będą mieli nadal nauczanie na odległość - zdradził Przemysław Czarnek.

Bardzo prawdopodobne, że właśnie dzieci z młodszych klas wrócą do szkół w pierwszej kolejności, jako że według statystyk medycznych są one najmniej ze wszystkich podatne na zachorowanie na covid-19. Z kolei powrót do szkół i nauki stacjonarnej ośmioklasistów i maturzystów pozwoliłby im skuteczniej niż w domu przygotować się do ważnych egzaminów. Już jutro poznamy konkrety z ministerstwa. W największym stopniu rozstrzygnięcia będą zależeć od rozwoju samej pandemii.

o2.pl/mt