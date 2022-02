Czarnek: powrót do nauki stacjonarnej od 21 lutego

Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień, czyli od 21 lutego – poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Szef MEiN na konferencji prasowej zapowiedział, że klasy V-VIII i szkoły ponadpodstawowe wrócą do szkół wcześniej niż zakładano.

Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień. A zatem nauka zdalna nie będzie trwała, jak zakładaliśmy wcześniej, do końca lutego, tylko wszystkie te szkoły, które w drugiej połowie lutego nie będą już na feriach, wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego – powiedział minister edukacji.