Czarnek: Nauka zdalna powoduje poważne kłopoty zdrowotne

Nauka zdalna, długie przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych, ciągły kontakt z smartfonami, tabletami czy ekranami komputerów powodują poważne kłopoty zdrowotne - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek podsumowując wyniki badań krótkowzroczności u dzieci od 7 do 10 roku życia

W poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął udział w konferencji podsumowującej badania przesiewowe uczniów z lubelskich szkół w ramach programu pilotażowego „Dobrze widzieć - profilaktyka dziecięcej krótkowzroczności”.

Dodał, że nauka zdalna, długie przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych, ciągły kontakt z ekranami urządzeń elektronicznych powodują poważne kłopoty zdrowotne już u dzieci w wieku 7-10 lat.

Jeśli teraz tego nie dostrzeżemy, nie wprowadzimy rozwiązań, które by to zatrzymały, albo też nie podniesiemy alarmu wśród rodziców i opiekunów (…) to przyszłość będzie trudna – podkreślił szef MEiN.