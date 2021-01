Mafijne klany przejmą dystrybucję szczepionek? Chcą wykorzystać kryzys!

Mafijne klany we Włoszech mogą przeniknąć do procesu rozprowadzania szczepionek w związku z wysokim zapotrzebowaniem na nie – ostrzegło MSW w Rzymie. To, jak zaznaczyło, jedna z podejmowanych przez mafię prób wykorzystania obecnego kryzysu na tle pandemii.

Ansa podała w środę, że w raporcie, opracowanym przez specjalną komórkę policyjną, powołaną przy MSW, zwraca się uwagę na to, że włoskie mafie będą starały się dotrzeć do procesu dystrybucji szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Nad składowaniem i rozsyłaniem preparatu do wszystkich regionów kraju czuwa we Włoszech wojsko.

PAP/tvp.info/kp