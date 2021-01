Przymusowa restrukturyzacja czeka i Getin Noble Bank?

Należący do Leszka Czarneckiego Idea Bank wszedł w proces przymusowej restrukturyzacji, dyktowane przez rynek i regulatorów zmiany mogą dotknąć także i inne banki biznesmana – zastanawia się Piotr Rosik na stronie strefainwestorów.pl

Śledziliśmy ostatnio zawirowania związane z przymusową restrukturyzacją Idea Banku, obecnie analitycy koncentrują się na wielkości funduszy i kondycji finansowej Getin Noble Banku – innego banku Leszka Czarneckiego.

Przymusowa restrukturyzacja w perspektywie dwóch lat czekać może także Getin Noble Bank – powiedział analityk Trigon DM Maciej Marcinowski.

Getin Noble Bank ma na swoim koncie udzielenie kredytów frankowych na kwotę 9 mld zł i sprawa ta czeka obecnie na rozwiązanie.

Uważamy, że Getin Noble Bank czeka podobny los [do losu Idea Banku – przyp. aut.] w perspektywie dwóch lat, do czego niezbędne są ostateczne rozstrzygnięcia w temacie kredytów CHF i skumulowanie odpisów na ten cel. Dopiero wtedy, niezależny audytor będzie miał podstawy do oszacowania negatywnej wartości kapitałów własnych w banku. Prawdopodobnie aktywa przejmie również Pekao lub PKO z zabezpieczeniem wszystkich ryzyk ze strony BFG - ocenił Marcinowski.

Jest faktem, że Getin Noble Bank obciąża kwestia kredytów frankowych – ich wartość w tej chwili to około 9 mld zł. W opinii Andrzeja Powierży, analityka z DM Citi Handlowego, ugody stanowiłyby dla banków polskich koszt ok. 30 proc. wartości portfela, natomiast jeśliby klienci masowo ruszyli do sądów i gdyby wygrali – koszty wzrosłyby do 90 proc. wartości kredytów – pisze Piotr Rosik z portalu Strefa Inwestorów. Tak więc mówimy tutaj o bardzo dużych, dzisiaj trudnych do dokładnego policzenia, potencjalnych kosztach dla Getin Noble Banku – mówi cytowany przez Rosika Powierża.

To oznacza, że negatywne odpisy na kredyty CHF w przypadku GNB mogą w negatywnym wariancie sięgnąć nawet około 8 mld zł. W wariancie optymistycznym będzie to minimum około 2 mld zł – czytamy na stronie strefainwestorów.pl.

A zatem kredyty frankowe nie wróżą Getin Noble Bank niczego dobrego. Kolejna kwestia, to fakt, że choć GNB spełnia teraz wynikające z regulacji minimalne wymogi kapitałowe, jednak cały czas nie przestaje generować strat. Nic nie jest jeszcze jednak przesądzone. Zdaniem analityków, jeśli GNB zdoła ograniczyć koszty finansowania i ryzyka i skupi się na działalności najbardziej rentowej to wyjdzie na prostą i utrzyma płynność finansową.

Jednocześnie przymusowa restrukturyzacja Idea Banku oraz będące jej konsekwencją umorzenie akcji będą obciążać wynik całego Getin Holdingu, którego częścią jest Getin Noble bank. Stockwatch.pl podaje, że w skutek restrukturyzacji Idea banku wynik jednostkowy Getin Holding za rok 2020 będzie obciążony kwotę ponad 151,2 mln zł, a więc o taką samą kwotę zmniejszą się kapitały własne Getin Holdingu.

