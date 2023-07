Upadłość Getin Noble Banku. Kto ma problem?

Po przymusowej restrukturyzacji, zasądzonej w ubiegłym roku, warszawski Sąd Rejonowy ogłosił 20 lipca upadłość Getin Noble Banku – informuje portal wnp.pl powołując się na „Parkiet”.

Getin Noble Bank powstał w 2010 roku w wyniku połączenia Getin Banku z Noble Bankiem. Głównym akcjonariuszem był biznesmen Leszek Czarnecki. Problem po ogłoszeniu upadłości GNB mają frankowicze, którzy mają w tym banku kredyty w tej walucie.

Bank został poddany przymusowej restrukturyzacji ze względu na jego trudną sytuację finansową pod koniec września 2022 r. Zdrowa część GNB trafiła do instytucji pomostowej (która dziś nosi nazwę VeloBanku), zaś najbardziej problematyczna, czyli kredyty frankowe, pozostały w Getin Noble Banku. BFG złożył wniosek i upadłość tej części 28 kwietnia 2023 r. I to właśnie frankowicze, którzy pozostali klientami GNB, mają teraz największy problem – informuje wnp.pl.

Ogłoszona właśnie upadłość oznacza, że rozpoczyna się także bieg 30-dniowego okresu na zgłoszenie wszelkich wierzytelności. Wierzyciele Getin Noble Banku, wśród nich frankowicze, mają dokładnie tyle czasu. Roszczenia zgłoszone przez wierzycieli zostaną zaspokojone tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłościowej.

Getin Noble Bank powstał w 2010 roku w wyniku połączenia Getin Banku z Noble Bankiem. Głównym akcjonariuszem był biznesmen Leszek Czarnecki, który był równocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej. Ze względu na błędy w zarządzaniu i bardzo dużą ekspozycję na kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane we frankach szwajcarskich bank zmuszony był do utworzenia ogromnych rezerw.

W związku z tym nastąpiło gwałtowne obniżenie wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wskaźników wypłacalności. W 2022 roku Getin Noble Bank poddany został przymusowej restrukturyzacji ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo ogłoszenia upadłości. Do 30 września 2022 spółka notowana była na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Żaden z akcjonariuszy ani wierzycieli Getin Noble Banku nie poniósł w ramach przymusowej restrukturyzacji większych strat niż w przypadku hipotetycznej upadłości likwidacyjnej – wynika z oszacowania Deloitte Advisory, które przytoczył w środę Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W raporcie Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. stwierdzono, że zasada niepogarszania sytuacji właścicieli i wierzycieli nie została złamana, a BFG nie jest zobligowany do wypłaty roszczenia uzupełniającego z tytułu strat poniesionych przez właścicieli i wierzycieli - podał BFG w środowym komunikacie.

Podkreślił, że według analiz Deloitte, w przypadku upadłości roszczenia Funduszu zostałyby jedynie częściowo zaspokojone, a żaden inny podmiot (w tym np. podmioty, które posiadały w Getin Noble Bank S.A. depozyty nieobjęte gwarancjami BFG, jak np. szkoły, szpitale czy inne jednostki samorządu terytorialnego) nie odzyskałby swoich należności.

Zgodnie z wynikającą z art. 241 ust. 1 ustawy o BFG zasadą niepogarszania praw wierzycieli (ang. no creditor worse off), po zakończeniu przymusowej restrukturyzacji niezależny podmiot dokonuje oceny, czy strata, jaką ponieśli wierzyciele podmiotu w restrukturyzacji, nie jest wyższa niż miałoby to miejsce wówczas, gdyby BFG nie podjął działań wobec zagrożonego podmiotu i zostałby on zlikwidowany w ramach standardowej procedury upadłościowej - wskazał BFG.