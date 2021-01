Nowe mapy! Sprawdź sytuację epidemiologiczną w kraju (LIVE)

Dwie nowe aplikacje mapowe pokazują sytuację epidemiologiczną w Polsce. Pierwsza ilustruje, jak rozprzestrzenia się COVID-19, z drugiej można wyczytać, jak wygląda Narodowy Program Szczepień w liczbach. Mapy zostały stworzone w oparciu o system informacji geograficznej ArcGIS i dostępne są na rządowych stronach gov.pl

Panel operacyjny pokazujący aktualny postęp w realizacji Narodowego Programu Szczepień składa się z dwóch map, prezentujących dobową liczbę szczepień z podziałem na województwa i powiaty. Po kliknięciu w dany obszar administracyjny, użytkownik otrzymuje dodatkowe informacje odnośnie całkowitej liczby szczepień czy liczby podań drugiej dawki.

Aplikacja prezentuje także liczbę szczepień wykonanych danego dnia, liczbę zaszczepionych z podziałem na płeć i grupę wiekową oraz informacje o występowaniu niepożądanych odczynów. Z portalu można się także dowiedzieć ile szczepionek jest aktualnie w magazynach, ile dotarło do punktów szczepień, a ile uległo utylizacji. Dane do raportu szczepień przeciwko COVID-19 aktualizowane są raz dziennie o godzinie 10:30.

Samo wykonanie panelu zajęło zaledwie dwa dni, z uwagi na łatwość obsługi oprogramowania ArcGIS. Około tygodnia natomiast trwały prace integracyjne i automatyzujące proces pobierania danych z Centrum e-Zdrowia. Po uruchomieniu serwisu dane przekazywane są przez Centrum e-Zdrowia do Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), które następnie przekształca je do odpowiedniego formatu i przesyła do stworzonej przez nas aplikacji. – dodaje Robert Jaroszuk Business Analyst w Esri Polska.