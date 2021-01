Dworczyk: zapraszam kluby na jutro na dyskusję nt. szczepień

Szef KPRM Michał Dworczyk zaprosił w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego na wtorek na godz. 9.00 do KPRM przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych na merytoryczną dyskusję na temat Narodowego Programu Szczepień

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział na konferencji prasowej przed Kancelarią Premiera, że dzisiaj rozpoczęły się szczepienia populacyjne seniorów powyżej 70 r.ż. Chcę podziękować seniorom, bo przez ostatnie dni apelowaliśmy o to, żeby seniorzy wykorzystywali do rejestracji infolinię, smsy, stronę internetową, żeby nie udawali się osobiście do POZ, przychodni, ponieważ rodzi to zagrożenie ze względu na warunki pogodowe czy potencjalny kontakt z osobami chorymi, a w konsekwencji zakażenie - podkreślił Dworczyk

Seniorzy ze zrozumieniem podeszli do apeli, coraz więcej osób zgłasza chęć zarejestrowania się za pośrednictwem infolinii, smsa. […] Pomimo tego, że dzisiaj nie mamy szczepionek i wolnych terminow, to wszystkie informacje, które zostawiacie za pośrednictwem infolinii, systemu sms czy strony internetowej, gwarantują, że jak pojawią się w Polsce szczepionki, będziemy zapraszać na konkretny termin szczepienia - zapewnił szef KPRM.

Szef kancelarii premiera podkreślił, że rząd jest otwarty na każdą rozmowę dot. szczepień i przyjmie każdą dobrą merytoryczną radę.

Chciałbym zaprosić na jutro, na godzinę 9.00 - w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, w imieniu wszystkich osób z rządu, które są zaangażowane w Narodowy Program Szczepień - do Kancelarii Premiera przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych na dyskusję, ale dyskusję merytoryczną - powiedział Dworczyk.

Czytaj też: Szczepienia: Dziś czas na seniorów!

Rozmawiajmy o faktach, rozmawiajmy o rzeczywistych problemach, ale nie róbmy z tego eventów politycznych, nie straszmy Polaków, to jest apel do opozycji - proszę was nie straszcie Polaków, nie wciągajcie szczepień w bieżącą politykę. Mamy wiele innych tematów, w których możemy się spierać, nawet bardzo ostro, ale ten temat wyjmijmy poza nawias politycznego sporu - mówił do opozycji szef KPRM.

Apelujemy do wszystkich polityków w Polsce, żeby sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć z bieżącej polityki - powiedział w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak mówił, wszyscy powinni zrobić, ile można, by proces sczepień postępował w sposób „zaplanowany, harmonijny”.

Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli zorganizowanie w poniedziałek w całym kraju szeregu konferencji prasowych na temat sytuacji związanej z systemem szczepień.

Słyszymy, że dzisiaj ma odbyć się cykl konferencji zorganizowanych przez polityków opozycji na temat programu szczepień. Wiemy, że takie konferencje w różnych miastach są planowane. Chcieliśmy razem z panem ministrem (zdrowia Adamem Niedzielskim) i z całym rządem zaapelować do wszystkich polityków w Polsce, żeby sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć z bieżącej polityki, żebyśmy wyciągnęli poza nawias bieżącej polityki kwestię szczepienia Polaków - oświadczył Dworczyk na konferencji prasowej z szefem resortu zdrowia.

Jak podkreślił Dworczyk, wszyscy powinni zrobić ile można, żeby proces sczepień postępował w sposób zaplanowany, harmonijny i żeby nie straszyć Polaków, nie wprowadzać poczucia niepewności, bo to może się przełożyć na zniechęcenie do szczepień.

ODWOŁANIE DOSTAW SZCZEPIONKI MODERNY

Michał Dworczyk ujawnił, że rząd otrzymał informację o odwołaniu wtorkowej dostawy szczepionki Moderny - zostały one przesunięte najwcześniej na najbliższy weekend - przekazał we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Podczas wspólnego briefingu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szefa KPRM obaj politycy apelowali, aby szczepienia przeciw COVID-19 zostały wyłączone poza spór polityczny. Niestety dzisiaj rano przyszła do nas informacja, że dostawa szczepionki Moderna jutro została odwołana i została przesunięta najwcześniej na najbliższy weekend, więc jest to kolejne kilka dni, kiedy kolejny producent informuje w ostatniej chwili o zmianie terminu dostawy - poinformował Dworczyk.

Mamy dwie możliwości do wyboru: albo zaczniemy znowu okładać się politycznymi pałkami, mówię o nas, politykach, albo wspólnie będziemy starali się robić wszystko, żeby program, mimo tych trudności zewnętrznych, trudności na które polski rząd czy polska klasa polityczna nie ma wpływu, aby ten program był realizowany - powiedział szef KPRM.

PAP/mt