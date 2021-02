Za wydajne chipy z Tajwanu Niemcy płacą… szczepionkami!

Niemcy zawarły umowę z Tajwanem przewidującą, że staną się jego priorytetowym klientem i do nich będą w pierwszej kolejności trafiać dostawy najbardziej zaawansowanych technologicznie, wydajnych układów półprzewodnikowych z Tajwanu – informuje serwis Dobreprogramy.pl. W zamian za to na Tajwan Niemcy dostarczą szczepionki przeciwko Covid-19

Obecnie dominującą pozycję w kontraktowej produkcji układów krzemowych do elektroniki ma tajwański gigant TSMC, z którego fabryk pochodzi 56 proc. światowej produkcji. Na Tajwanie wytwarzane są choćby procesory do PlayStation5, najnowszych iPhone’ów oraz innych smarfonów. Krzemowe chipy z Dalekiego Wschodu trafiają nie tylko do elektroniki użytkowej, ale także m.in. do zaawansowanych rozwiązań elektronicznych w samochodach, oczku w głowie niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego.

Może dlatego nie dziwi, ale jednak trochę zdumiewa, że do negocjacji w sprawie dostaw półprzewodników z niemieckimi firmami włączył się tajwański rząd, a kartą przetargową stały się szczepionki przeciwko Covid-19 – informuje strona Dobreprogramy.pl na podstawie danych z serwisu wccftech.

Jak wynika ze źródła, tajwańska minister gospodarki Mei-Hua Wang wzięła udział w specjalnym spotkaniu z reprezentantami Niemiec i włodarzami TSMC. Ustalono, że wobec niemieckich zleceniodawców fabryka wdroży strategię produkcji super gorącej, przez co należy rozumieć nadanie im maksymalnego priorytetu przy jednoczesnym przyspieszeniu procesów. Strona niemiecka ma odwdzięczyć się równie sprawnymi dostawami szczepionek – czytamy na Dobreprogramy.pl

Informacje te znajdują potwierdzenie na Tajwanie, gdzie dziennik the Nikkei Asian Review potwierdził, powołując się na dziekana Tajwańskiego Instytutu Badań Ekonomicznych dr. Chien-Yi Changa, że do rozmów o wymianie układów krzemowych za szczepionki doszło. Także potentat w produkcji układów TSMC ogłosił, że zatroszczy się szczególnie o dostawy dla branży motoryzacyjnej.

Czy zatem pandemia może być okazją dla biznesu, aby szczepionki na Covid dodać do składników lukratywnych transakcji? Okazuje się, że jak najbardziej, tym bardziej, że przecież niemiecki BioNTech własną szczepionką przeciwko koronawirusowi dysponuje. Już wcześniej zresztą Niemcy planowały niezależny od KE zakup szczepionek od rodzimego BioNTechu, co oprotestowała sama przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

dobreprogramy.pl/mt