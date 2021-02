Rekordowe ceny węgla w Europie! Będą jeszcze wyższe!

Cena węgla w Europie po raz pierwszy wzrosła powyżej 38 euro za tonę. Rynkowi eksperci spodziewają się dalszych zwyżek, w ślad za zaostrzaniem przez Unię Europejską przepisów dotyczących emisji CO2.

W tym tygodniu ceny węgla wzrosły o prawie 13 procent, co stanowi największy wzrost od końca sierpnia - pisze Financial Times w oparciu o dane Bloomberga. Zyski miały miejsce głównie we wtorek i środę po aukcji w Polsce. W czwartek ceny węgla w ciągu dnia osiągnęły rekordowy poziom 38,08 euro za tonę, po czym spadły poniżej 37 euro.

Zyski z tego tygodnia oznaczają wzrost kosztów uwalniania jednej tony CO2, które już wzrosły w ostatnich miesiącach, ponieważ Unia Europejska wzmocniła swoje zobowiązania do ograniczenia emisji. Od początku listopada cena węgla wzrosła o około 60 procent.

Coraz większa grupa traderów, w tym fundusze hedgingowe, banki i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, oczekują, że ceny węgla będą rosły wraz z dalszym zaostrzaniem przez Unię przepisów dotyczących emisji.

Niektórzy handlowcy przewidują, że cena węgla w ramach unijnego systemu handlu emisjami może w nadchodzących latach osiągnąć 50 euro za tonę lub więcej.

businessinsider.com.pl/kp