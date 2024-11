Ceny węgla czterokrotnie niższe niż dwa lata temu

Zgodnie ze strategią dekarbonizacji, coraz więcej gospodarstw domowych odchodzi od węgla. Tymczasem jego ceny spadają, więc nadal opłaca się nim palić.

Jeszcze dwa lata temu odbiorcy indywidualni musieli zapłacić za tonę węgla nawet 4 tys. zł. Dziś można znaleźć to paliwo w cenie nawet czterokrotnie niższej. Wobec ubiegłorocznego sezonu grzewczego przecena sięga około 200 zł.

Skąd te ceny?

Dlaczego węgiel dla odbiorców indywidualnych oferowany jest na tak korzystnych warunkach? Dlatego, że mamy go po prostu dużo. Średnia cena tony węgla wydobywanego przez polskie kopalnie to 800-900 zł, więc zbywając go po 1000 zł i tak zarabiają.

Bez subwencji byłoby zdecydowanie drożej

Na cenę polskiego „czarnego złota” wpływają też rządowe subwencje dla kopalni. Gdyby ich nie było, musielibyśmy płacić zdecydowanie więcej. Wobec czego kopalnie nie miałyby szans na sprzedaż, padałyby jak muchy, a rynek zalałby towar z zagranicy. Kiepska perspektywa.

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski eksport posypał się na całego. Ujemne saldo

Chiński Smok. Bilion dolarów salda handlowego na plus

Lider PiS: Orlen jest niszczony. „To ma być nauczka”

»» Daniel Obajtek komentuje dramatyczne załamanie wyników finansowych Orlenu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24