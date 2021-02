Lagarde: „Nie” dla anulowania długu covidowego strefy euro

Anulowanie długu covidowego jest nie do pomyślenia - oceniła w niedzielę prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde w wywiadzie dla francuskiego tygodnika, odpowiadając na apel 150 ekonomistów postulujących anulowanie zadłużenia państw strefy euro w EBC

Lagarde ostro sprzeciwiła się apelowi ekonomistów i zapowiedziała powrót wzrostu gospodarczego w strefie euro.

Umorzenie długu covidowego jest nie do pomyślenia i stanowiłoby „naruszenie traktatu europejskiego, który surowo zakazuje finansowania monetarnego państw” – oceniła prezes EBC na łamach tygodnika „Le Journal du dimanche” („JDD”), wskazując, że „zasada ta jest jednym z fundamentalnych filarów strefy euro”.

Gdyby energia wydana na żądanie anulowania zadłużenia EBC została przeznaczona na debatę na temat wykorzystania tego długu, byłoby to znacznie bardziej przydatne! Na co zostaną przeznaczone wydatki publiczne? W jakie sektory w przyszłości inwestować? To jest dziś najważniejszy temat – zaznaczyła Lagarde.