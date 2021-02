Skąd zaburzenia w mózgu po COVID-19? Wstrząsające badania!

Zespół lekarzy z Nowego Jorku zbadał 18 pacjentów onkologicznych, u których wystąpiły zaburzenia neurologiczne. Naukowcy szukali przyczyn występowania tzw. „mgły mózgowej”. To, czego się dowiedzieli, może być przełomem w leczeniu tego zjawiska. Skuteczne w terapii mogą się okazać leki przeciwzapalne.

Jakiś czas po wybuchu pandemii COVID-19 lekarze zauważyli, że koronawirus atakuje nie tylko układ oddechowy, ale także także nerwowy. U wielu ozdrowieńców długo utrzymywały się zaburzenia neurologiczne - pogorszenie koncentracji, utrata pamięci, długotrwałe zmęczenie czy halucynacje. Nazwano to „mgłą mózgową”. I choć nie jest to termin medyczny, to już na stałe wszedł do katalogu skutków koronawirusa.

Teraz zbadano przyczynę tego zjawiska. Analizę przeprowadzili lekarze z Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) w Nowym Jorku. Wyniki pojawiły się w czasopiśmie „Cancer Cell”.

-Zwrócili się do nas nasi koledzy z oddziałów intensywnej opieki, którzy obserwowali silne majaczenie u wielu pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. To spotkanie zaowocowało współpracą neurologów, oddziałów intensywnej opieki medycznej, mikrobiologów i neuroradiologów w celu znalezienia przyczyn tego stanu rzeczy - powiedziała neuroonkolog Jessica Wilcox z MSK.

Naukowcy zbadali płyn mózgowo-rdzeniowy 18 pacjentów z nowotworami, którzy doświadczyli encefalopatii, czyli uszkodzenia mózgu, po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

-Okazało się, że pacjenci mieli długotrwały stan zapalny i wysoki poziom cytokin w płynie mózgowo-rdzeniowym - wyjaśnia jeden z autorów badania, immunolog Jan Remsik.

Cytokiny to białka, które pobudzają inne komórki układu odpornościowego do określonych reakcji. W niektórych przypadkach zarażenia COVID-19 nadprodukcja tych cząsteczek wywołuje tak zwaną burzę cytokin. Burza cytokin to dysfunkcyjna reakcja układu immunologicznego, który atakuje komórki własnego organizmu, co może doprowadzić nawet do śmierci.

Czytaj też: Nowe objawy COVID-19! Wcześniej nie brano ich pod uwagę!

medonet.pl/kp