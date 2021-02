Litwa zaostrza kontrolę granicy z Polską

W związku z szerzeniem się nowych wariantów koronawirusa Litwa od środy, 17 lutego, zaostrza kontrolę granicy lądowej z Polską – poinformowano w poniedziałek w Wilnie. Wjeżdżający na Litwę samochodami będę musieli m.in. posiadać negatywny test na Covid-19.

„Kontrola zacznie obowiązywać od środy 8.00 rano (7.00 rano czasu polskiego)” - powiedziała podczas konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite.

Osoby wjeżdżające samochodami na Litwę z Polski będą musiały przedstawić wypełnioną ankietę litewskiego Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) oraz posiadać negatywny test na koronawirusa wykonany najpóźniej 48 godzin przed przyjazdem. Przybywających na Litwę będzie obowiązywała 10-dniowa samoizolacja.

W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa i jego nowych odmian od tygodnia zaostrzona kontrola obowiązuje we wszystkich litewskich portach lotniczych i w porcie morskim. Wymóg posiadania negatywnego testu i samoizolacji dotyczy osób przybywających drogą lotniczą i morską z około 200 krajów, w tym z Polski.

Litwa, zaostrzając kontrolę na granicy, łagodzi warunki lockdownu. Od poniedziałku, po dwóch miesiącach przerwy, w kraju wznowiły pracę m.in. zakłady fryzjerskie, salony piękności i małe sklepy z artykułami przemysłowymi. Od środy wznowione zostanie odprawianie mszy świętych z udziałem wiernych.

Nadal zamknięte są lokale gastronomiczne, nie działają obiekty sportowe i miejsca rozrywki, nauka w szkołach i na uczelniach odbywa się zdalnie, urzędy państwowe i część firm również pracują w tym trybie. Z domu można wychodzić tylko do pracy, po niezbędne zakupy, do lekarza, na spacer czy do bliskich potrzebujących pomocy. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą przyjmować wizyty tylko jednej innej osoby, której mogą towarzyszyć dzieci. Na świeżym powietrzu można się spotykać tylko z jedną osobą, z którą się nie mieszka.

Kwarantanna na Litwie została wprowadzona 7 listopada. Lockdown obowiązuje od 16 grudnia. W drugiej połowie grudnia liczba zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców wynosiła w kraju prawie 1,5 tys. W ciągu ostatnich 14 dni spadła do 270. Zgodnie z zatwierdzonym przez litewski rząd scenariuszem stopniowego łagodzenia restrykcji, powrót do normalności przewidziany jest, gdy będzie notowanych mniej niż 25 przypadków zachorowań na 100 tys. i mniej niż 4 proc. pozytywnych wykonanych testów.

Według danych litewskiego Departamentu Statystyki w ciągu ostatniej doby odnotowano 203 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Na Covid-19 zmarło w tym czasie 8 osób. Od początku pandemii w kraju odnotowano 190 937 przypadków infekcji SARS-CoV-2. Zmarło łącznie 3 080 zakażonych osób.

PAP/kp