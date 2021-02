Przyszli Mistrzowie Polski powalczą w międzynarodowych turniejach

IEM Katowice 2021 jeszcze na dobre się nie rozkręcił, a ESL Polska już zapowiada kolejne turnieje

Tym razem powody do zadowolenia będą mieli miłośnicy rozgrywek krajowych, którzy obejrzą swoje ulubione drużyny w ramach wiosennej edycji ESL Mistrzostw Polski w CS:GO. W tym roku będzie o co walczyć, gdyż zwycięzcy awansują do National Championship Playoffs, który daje z kolei możliwość awansu do fazy play-in ESL One Cologne 2021 i DreamHack Masters. Otwarte kwalifikacje do edycji wiosennej startują już 20 lutego, a w finałach zobaczymy 10 najlepszych drużyn, które powalczą o pulę nagród w wysokości 50 tys. zł.

O tym, jak ważne są krajowe mistrzostwa organizowane przez ESL, świadczy tegoroczny udział drużyny Wisła All in Games Kraków, która ma możliwość rywalizacji z najlepszymi drużynami świata w turnieju IEM Katowice 2021. Udział polskich drużyn w największych międzynarodowych turniejach esportowych to nie lada gratka także dla kibiców, którzy mogą dopingować drużyny krajowe.

Harmonogram wiosennej edycji ESL MP:

Kwalifikacje:

20-21 lutego: pierwsza tura otwartych kwalifikacji 24-25 lutego: druga tura otwartych kwalifikacji 1-2 marca: zamknięte kwalifikacje

Faza zasadnicza: rozpocznie się w dniach 8-9 marca i zakończy w dniach 26-27 kwietnia po 9 tygodniach zmagań.

Faza play-off: 5 maja - Pierwsza runda play-off (#5 vs #8 oraz #7 vs #6) 6 maja - Druga runda play-off (#3 vs #4 oraz mecz wygranych z rundy pierwszej) 7 maja – mecz decydujący o ostatnim miejscu w półfinale.

Półfinały – 8 maja

Finał – 9 maja.

Krajowe rozgrywki organizowane przez ESL Polska, mają tę przewagę, że dają awans do rozgrywek międzynarodowych. Zwycięzca edycji wiosennej ESL MP automatycznie awansuje do National Championship Playoffs, gdzie w przypadku zwycięstwa będzie mógł zagrać w fazie play-in ESL Cologne 2021. Natomiast wicemistrz National Championship Playoffs ma zagwarantowany awans do turnieju DreamHack Masters - mówi Adrian Kostrzębski, rzecznik prasowy ESL Polska.

Znane są także przybliżone terminy jesiennej edycji ESL Mistrzostw Polski, która potrwa od sierpnia do listopada. Co ważne zwycięzca ESL MP Jesień 2021 awansuje do play-in Katowice oraz do National Championship Playoffs. Laureat National Championship otrzyma z kolei miejsce w fazie play-in IEM Katowice, a wicemistrz awans do turnieju DreamHack Masters.

Mat. Pras./KG