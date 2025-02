Eksport polskiej żywności kwitnie! Rekordowe wpływy

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski wyniosła w 2024 r. 53,5 mld euro (231 mld zł) i była wyższa o 2,7 proc. wobec 2023 r. - poinformował w piątek resort rolnictwa. Dodał, że ub.r. był kolejnym, w którym został pobity rekord wpływów z eksportu. Udział rynku Unii Europejskiej w eksporcie żywności z Polski wyniósł 74 proc.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało również, że ubiegły rok był kolejnym, w którym eksport rolno-spożywczy zwiększył udział w wartości całego polskiego eksportu - do 15,3 proc. z 14,8 proc. w 2023 r. Jednocześnie o 6,7 proc. wzrósł import towarów rolno-spożywczych do Polski, a jego wartość osiągnęła 35,6 mld euro, czyli 153,8 mld zł.

„Utrzymane zostało dodatnie saldo zagranicznej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, które wyniosło w ubiegłym roku 17,9 mld euro (77,2 mld zł), chociaż większa dynamika wzrostu wartości importu w stosunku do dynamiki wzrostu eksportu spowodowała jego spadek o 4,4 proc.” - wskazano w komunikacie resortu.

Udział rynku UE w eksporcie żywności wyniósł 74 proc.

Podobnie jak w latach poprzednich, eksportowane z Polski produkty rolno-spożywcze trafiały przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. Jak podało MRiRW, w 2024 r. dostawy do krajów UE miały wartość 39,5 mld euro (170,3 mld zł), co oznacza wzrost o 2,9 proc. w odniesieniu do 2023 r. Udział rynku Unii Europejskiej w eksporcie żywności z Polski wyniósł 74 proc.

„Eksport do UE charakteryzował się w 2024 r. znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w całym 2024 r. wyniósł 13,6 mld euro i był o 1,5 proc. większy niż przed rokiem” - zaznaczył resort.

MRiRW wskazało, że ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski na rynku unijnym były także: Francja, do której trafiły towary o wartości 3,3 mld euro (wzrost przychodów o 6,8 proc.), Niderlandy – z udziałem 3,0 mld euro (spadek przychodów o 7,1 proc.), Włochy – 2,6 mld euro (wzrost 1,4 proc.), Czechy – 2,6 mld euro (wzrost 6,3 proc.).

Łącznie eksport na rynki tych pięciu krajów przekroczył 25 mld euro, co stanowiło blisko 47 proc. wartości eksportu rolno-spożywczego w 2024 r. oraz 63,4 proc. wartości eksportu na rynki krajów UE.

Z kolei do krajów nienależących do UE wyeksportowano produkty o wartości 14,1 mld euro, tj. o 2,3 proc. większej w ujęciu rocznym. Największymi pozaunijnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski były: Wielka Brytania - 4,4 mld euro (wzrost 4 proc.), Ukraina - 956 mln euro (spadek 7,4 proc.) oraz Stany Zjednoczone - 786 mln euro (spadek o 9,6 proc.).

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto dla zuchwałych

Europa bez gazu ani rusz?

Energii z OZE mamy o wiele… za dużo

»»Amerykański think tank: Rząd Tuska łamie prawo - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24