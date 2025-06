Polskie banki na sprzedaż - teraz „denacjonalizacja”?

Nie jest wykluczone, że polskim sektorem bankowym zainteresują się kolejne - po Erste Group - banki z zagranicy, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

„Atrakcyjność polskiego sektora bankowego będzie się powoli zwiększać i myślę, że jeszcze możemy być świadkami wejścia na polski rynek niektórych grup bankowych” - powiedział Białek w rozmowie z ISBnews w kuluarach Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w Sopocie. Agencja ISBnews była patronem medialnym Kongresu.

Wysokie zyski sektora bankowego zachęcają inwestorów

„Od ubiegłego roku roku zmienia się tendencja, którą widzieliśmy przez ostatnich 10 lat w sektorze bankowym - w tym okresie sektor był ewidentnie nieatrakcyjny dla inwestorów, przede wszystkim z uwagi na fakt, że koszt pozyskania kapitału był wyraźnie wyższy niż zwrot z kapitału. I jaki inwestor zgodzi wchodzić się na rynek, w którym jakby z definicji traci? Dopiero wyższe zyski banków, wynikające oczywiście z koniunktury gospodarczej i wysokiego poziomu stóp procentowych wpłynęły na powolne odwrócenie tej tendencji” - dodał.

Jednocześnie prezes zwrócił uwagę, że nie jest jeszcze tak, że polski sektor bankowy stał się szczególnie atrakcyjny - jeśli chodzi np. o poziom wskaźnika zwrotu na aktywach (ROA), jesteśmy na poziomie średniej Unii.

„Niemniej jednak to jest ważna okoliczność, że w tej chwili koszt pozyskania kapitału jest mniejszy niż zwrot” – podkreślił.

Spadło ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi

Po drugie, poziom ryzyka prawnego związanego z polskim rynkiem bankowym, przede wszystkim masowe kwestionowanie umów, nie tyle zmalał, co wyraźnie się osłabił. Bo banki, jeśli chodzi o kredyty frankowe, praktycznie są w 100 proc. wyzerowane. Mamy bardzo wysoki poziom ugód, więc trochę ten poziom ryzyka prawnego przy kredytach frankowych zmalał, aczkolwiek daleko do zakończenia problemu, bo mamy w tej chwili coraz częściej podważanie umów już spłaconych. To są takie czynniki, które z punktu widzenia inwestorów mają znaczenie” - powiedział Białek.

W jego ocenie, ogłoszone plany przekształcenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) w holding i połączenia go z Bankiem Pekao nie powinny zniechęcić nowych graczy do polskiego rynku.

„My i tak jesteśmy wciąż bardzo konkurencyjnym rynkiem, jeśli chodzi o rynek bankowy, jednym z najbardziej w Unii Europejskiej. Jeżeli popatrzymy na takie kraje Europy Zachodniej, jak Belgia, Holandia, Dania - choć są one oczywiście mniejsze od Polski - to są to kraje, w których mamy faktycznie dominację dwóch dużych banków. W Polsce, jeśli chodzi o banki uniwersalne, to pomimo że następowały fuzje, że część banków się wycofywała, wciąż jednak jesteśmy rynkiem wysoce konkurencyjnym. Także w Niemczech są tak naprawdę dwie duże grupy plus banki regionalne i kasy oszczędnościowe” - wskazał prezes.

Na początku maja Erste Group podało, że przejmie 49 proc. akcji Santander Bank Polska oraz 50 proc. akcji Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od Banco Santander za łączną kwotę 7 mld euro. Finalizacja transakcji jest spodziewana pod koniec br. Jak wówczas zapowiedziano, po transakcji Santander będzie posiadał ok. 13 proc. udziałów w Santander BP oraz planuje w pełni przejąć Santander Consumer Bank Polska przed zamknięciem transakcji poprzez nabycie 60 proc. udziałów należących do Santander BP.

Prezes ZBP: ROE banków będzie rosło pomimo spadku stóp

Pomimo oczekiwanego dalszego spadku stóp procentowych wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) sektora bankowego będzie nadal rósł przez co najmniej 2 lata, dzięki m.in. wysokiemu udziałowi papierów skarbowych w aktywach banków, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes ZBP Tadeusz Białek.

„Co najmniej jeszcze w tym i przyszłym roku będziemy nadal świadkami zwiększania się wskaźnika ROE w sektorze bankowym, a ubytek w części przychodów banków związanych z obniżeniem stopy procentowej będzie kompensowany poprzez odsetki, które banki uzyskują od wysokiego poziomu papierów dłużnych w swoich aktywach” - powiedział Białek.

„Dlatego to nie jest tak, że będziemy świadkami jakiegoś istotnego spadku zysków banków w tym roku, pomimo obniżenia stóp procentowych. One są wciąż na relatywnie wysokim poziomie - podkreślił prezes.

Przypomniał, że banki pokrywają ponad 50 proc. potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, a obecnie 36 proc. aktywów banków stanowią papiery dłużne, w tym w większości Skarbu Państwa.

„Dlatego na pewno mamy tendencję w co najmniej najbliższych dwóch latach na wzrost ROE i tym samym zwiększanie atrakcyjności polskich banków” - podsumował Białek.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała wcześniej, że wynik finansowy netto banków wyniósł 11,77 mld zł w okresie styczeń-marzec 2025 r., co oznacza wzrost o 16 proc. r/r. Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec marca br. wyniósł 15,68 proc. (wobec 15,57 proc. miesiąc wcześniej i 12,31 proc. rok wcześniej).

Tomasz Oljasz (ISBnews), sek

