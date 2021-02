Włochy, dzięki szczepieniom o połowę mniej zakażeń medyków

We Włoszech od rozpoczęcia szczepień przeciwko Covid-19 o połowę zmniejszył się odsetek zakażeń wśród pracowników medycznych - podał Instytut Służby Zdrowia w raporcie ogłoszonym w sobotę. Od chwili zakończenia cyklu szczepień w tej grupie spadek jest wyraźny

Według danych Instytutu wskaźnik zakażeń wśród pracowników służby zdrowia wynosił 5 procent w styczniu, gdy trwały jeszcze szczepienia tej grupy zawodowej. Obecnie spadł on do 2 procent, co wiąże się z podaniem dwóch dawek szczepionki i osiągnięciem odporności przez personel medyczny.

W listopadzie zeszłego roku, a więc w szczycie drugiej fali epidemii, odsetek zakażeń wynosił ponad 5 procent.

W ciągu roku koronawirusem zakaziło się około stu tysięcy lekarzy, pielęgniarek oraz pielęgniarzy i pozostałych pracowników służby zdrowia we Włoszech.

