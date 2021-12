Niemcy: Senior pierwszą ofiarą Omikrona

Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował o pierwszym zgonie pacjenta, spowodowanym zakażeniem wariantem koronawirusa Omikron. O zmarłej osobie wiadomo jedynie, że była z grupy wiekowej 60-79.

Jak informuje w czwartek RKI, do tej pory jako Omikron rozpoznano w 3198 przypadkach. W porównaniu z dniem poprzednim stanowi to wzrost o 25 proc. (plus 810 przypadków).

Federalny minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD) spodziewa się dużej fali tej niezwykle zaraźliwej odmiany koronawirusa w Niemczech już na przełomie roku.

„Omikron niedługo może spowodować, że opadająca obecnie fala zachorowalności ponownie wzrośnie. Dlatego eksperci wciąż wzywają do szczepień przypominających, a także wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepień przeciw Covid-19” – informuje ZDF.

