Pielęgniarki z mniejszymi wypłatami. "To śmiech na sali"

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych złożył do Sejmu petycję w sprawie podjęcia działań, które mają doprowadzić do zmiany ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Pielęgniarki chcą, by ich zarobki zależały od posiadanych przez nie kwalifikacji. Petycja dotyczy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Obietnice Donalda Tuska przed wyborami w 2023 roku

Przypomnijmy, że lider PO Donald Tusk głośno zapowiadał 20-proc. podwyżkę dla pracowników tzw. budżetówki, czyli służby zdrowia, oświaty, kultury oraz urzędników. Jak współczuł i ubolewał „to oni są dziś w najtrudniejszej sytuacji”. Co się stało po wyborach?

Petycja pielęgniarek

Zlekceważono nas po raz kolejny i oszukano w podwójny sposób – apelują pielęgniarki.

OZZPiP alarmuje, że niesprawiedliwa jest zapisana w nim reguła określająca, że podstawą ustalenia wynagrodzenia na danym stanowisku jest wymagane wykształcenie lub specjalizacja.

Wynagrodzenie od posiadanych kwalifikacji

Zdaniem pielęgniarek wynagrodzenie powinno zależeć od posiadanych kwalifikacji, ponieważ obecna regulacja sprawia, że część pracowników otrzymuje wynagrodzenie niższe niż wynika to z ich faktycznych kompetencji.

Fakt ten potwierdza rosnąca liczba pozytywnych dla pielęgniarek i położnych wyroków sądowych - uważa OZZPiP.

Ustawa do zmiany

W petycji złożonej do marszałka Sejmu Szymona Hołowni pielęgniarki i położne upomniały się o zmianę załącznika do ustawy poprzez wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku uznawania przez podmioty lecznicze kwalifikacji posiadanych przez medyków, a nie kwalifikacji wymaganych.

OZZPiP zwrócił uwagę, że - zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej - są one zobowiązane do udzielania pomocy w każdym nagłym przypadku, zgodnie z posiadanymi, a nie wymaganymi przez podmiot leczniczy kwalifikacjami zawodowymi. Zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Prace nad obywatelskim projektem w Sejmie to śmiech na sali. Posłowie i Ministerstwo Zdrowia wykazali się ignorancją i niezrozumieniem jej celów - mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Nie spodziewamy się (…) żadnego przełomu. Argument „nie ma pieniędzy” według rządzących zamyka temat. Dla nas to jednak absolutnie nie koniec. W sytuacjach, kiedy pacjenci nie otrzymają właściwej opieki z powodu braku kadr odpowiedzialność spada na nas. Ale nie ma na to naszej zgody. Walczymy o możliwość wykonywania zawodów zgodnie z najlepszą wiedzą, standardami i przepisami. Jestem przekonana, że wiele pielęgniarek i położnych, które nie są członkami nasze Związku poprze planowane przez nas działania – powiedziała przewodnicząca OZZPIP Krystyna Ptok.

Pieniędzy nie ma

Jak podaje PAP - „Ministerstwo Zdrowia już na początku roku zapowiedziało, że pieniędzy na podwyżki zaproponowane w projekcie nie ma”.

Na podstawie pap,jb

