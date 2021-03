Polska nie wpuściła 1,5 tys. podróżnych z Czech i Słowacji

Patrole sprawdziły w weekend ponad 5,7 tys. osób wjeżdżających do Polski z Czech i ze Słowacji; blisko 1,5 tys. osób nie posiadało ważnego testu z negatywnym wynikiem na obecność koronawirusa i zrezygnowało z podróży do RP - poinformował PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki

Od soboty, żeby wjechać do Polski z Czech lub ze Słowacji należy posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, który został wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin. Jeśli dotyczy to Polaka wracającego do domu, także transportem indywidualnym, negatywny wynik testu jest podstawą do zwolnienia z kwarantanny. Z obowiązku posiadania testu zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi, a także pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci kształcący się w Polsce i wielu innych.

Wypełnianie tego obowiązku przez osoby chcące wjechać do RP zza granicy południowej sprawdzają patrole mieszane Straży Granicznej, Policji i KAS. Jak podał we wtorek PAP wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w weekend takie kontrole prowadziło 710 funkcjonariuszy. Na głównych szlakach komunikacyjnych ustawionych było 58 posterunków stałych, a na mniejszych drogach - 140 posterunków doraźnych.

Grodecki poinformował, że w weekend skontrolowano łącznie 5 774 osoby wjeżdżające do Polski z Czech i ze Słowacji. Spośród nich ważnego testu nie posiadało 1 481 osób, które w związku z tym zrezygnowały z podróży do RP i zawróciły. Funkcjonariusze wystawili ponadto 520 pouczeń.

PAP/mt