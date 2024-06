Niemcy patrolują... polskie kurorty!

Po dwóch miesiącach szkoleń i przygotowań 1 czerwca policjanci ze Świnoujścia i Heringsdorfu rozpoczęli wspólne patrole nadmorskich kurortów. Stałe polsko-niemieckie patrole liczyć będą sześciu funkcjonariuszy - po trzech z Polski i Niemiec.

„Cieszymy się ze wspólnej Europy, bez granic. Ale to, że znikają granice, nie znaczy, że znikają zagrożenia. Mamy troszkę trudniejszy czas zewnętrzny. A tutaj ludzie przyjeżdżają odpocząć. Naszym obowiązkiem jest to, żeby czuli się tu dobrze i bezpiecznie” – powiedział wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski symbolicznie inaugurując pierwszą służbę polsko-niemieckiego patrolu policji ze Świnoujścia i Heringsdorfu.

Patrole - od soboty

Rozpoczęcie działalności transgranicznego zespołu odbyło się w sobotę przed południem, w miejscu dawnego przejścia granicznego, przy przystanku kolejowym Ahlbeck Grenze.

Zachodniopomorski wojewoda pojechał z funkcjonariuszami na niemiecką stronę wyspy Uznam, a Minister Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego Christian Pegel po uroczystości wsiadł do polskiego radiowozu, na patrol w okolicy świnoujskiej promenady. „To mały krok do samochodu, ale wielki krok do stabilizacji i umacniania naszej współpracy. To jest jasny sygnał, że wspólnie pilnujemy naszej wyspy” – powiedział Pegel. Dziękował burmistrz Heringsdorfu za udostępnienie budynku na granicy, w którym przygotowano pomieszczenia biurowe i socjalne dla funkcjonariuszy.

Burmistrz gminy Ostseebad Heringsdorf Isabelle Marisken powiedziała, że od policjantów często słyszy, że na granicy kończą się ich kompetencje.

Ale na granicy nie kończy się przestępczość. Przestępcy się tam nie zatrzymują. Bardzo dobrze, że wspólne patrole będą funkcjonowały.

Stałe polsko-niemieckie patrole

Stałe polsko-niemieckie patrole to kolejna inicjatywa w ramach współpracy transgranicznej policji. Międzynarodowe patrole funkcjonowały od kilkunastu lat, nie tylko w Świnoujściu, ale również miejscowościach nadmorskich powiatu kamieńskiego. Miały jednak charakter sezonowy, doraźny. Teraz mają operować na stałe. W ubiegłym roku Prezydium Policji w Neubrandenburgu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zdecydowały o stworzeniu polsko-niemieckiego Zespołu Policyjnego, który będzie działał na obszarach jednostek z Heringsdorfu i KMP w Świnoujściu.

W kwietniu Zespół formalnie rozpoczął działalność. Przez dwa miesiące policjanci uczyli się języka sąsiadów i zapoznawali z ich metodami pracy. Wymiana doświadczeń, ściślejsza współpraca ma wzmocnić bezpieczeństwo wzdłuż polsko-niemieckiej granicy oraz w obrębie pasa nadmorskiego. Policjanci podkreślają, że chodzi m.in. o „dynamizację interwencji podejmowanych wobec obcojęzycznych obywateli”. Do Świnoujścia przez cały rok, nie tylko w wakacje, przyjeżdżają tysiące niemieckich turystów. A w tzw. Cesarskich Kurortach przy granicy (Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin) można spotkać wielu Polaków. Kiedy dochodziło do przestępstwa, czy choćby wykroczenia drogowego, bariera językowa utrudniała działania funkcjonariuszom.

Dużo interwencji

„Jest dużo interwencji związanych z turystyką, zgubione dzieci, kradzieże torebek i portfeli” – powiedziała PAP st. post. Agnieszka Sztylka z KMP w Świnoujściu. Od trzech lat w służbie. Teraz w polsko-niemieckim zespole.

Nie odczuwam żadnej tremy. Mam już sporo interwencji. Byłam w wydziale dochodzeniowo-śledczym. Dziś na patrol jadą Maximilian, Olivia, Katarzyna i Grzegorz, Agnieszka. Ja i Bartek zostajemy na posterunku. Bartek świetnie mówi w dwóch językach. Ja chcę jeszcze prywatnie wykupić lekcje, żeby doszlifować niemiecki.

W inauguracji polsko-niemieckiej służby patrolowej wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Szymon Sędzik oraz Prezydent Prezydium Policji w Neubrandenburgu Thomas Dabel. „Poczucie bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku jest wartością bezcenną. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić to bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Rozpoczynamy wspólne patrole w najlepszym momencie, startu sezonu turystycznego” – powiedział Sędzik. „Mam nadzieję, że policjanci z Polski i Niemiec będą nie tylko kolegami z pracy, ale przyjaciółmi. Tak jak mieszkańcy Świnoujścia i miejscowości po niemieckiej stronie” – dodał wojewoda Rudawski.

Powołanie polsko-niemieckiego zespołu policyjnego jest częścią projektu „Wzajemne zrozumienie, celem współdziałania” finansowanego z funduszy unijnych z programu Interreg V A.

PAP/ as/