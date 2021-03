Premier: Absolutnie nikt nie spodziewał się tego, co nadeszło

Dziś mija dokładnie 365 dni od chwili, gdy w Polsce pojawił się koronawirus. Nie jest to z pewnością rocznica, którą ktokolwiek chciałby świętować, ale data ta sprzyja chwili refleksji i podsumowań - napisał premier Mateusz Morawiecki na FB.

Wielka polska poetka - Wisława Szymborska, napisała “Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Czego nas nauczył ten rok pandemii?

O współczesnym świecie, o kruchości rzeczy, które uważaliśmy za stałe i niezmienne, o wartościach, które się (nie) sprawdziły, o ludziach, na których możemy polegać - i najważniejsze - o nas samych? Jakże inna była Polska i świat jeszcze rok temu, a jak inne są teraz.

Tematy, którymi emocjonowaliśmy się w debacie publicznej i o które toczyliśmy zażarte spory w mediach, w kawiarniach, na ulicach i salach sejmowych ustąpiły miejsca trosce o zdrowie najbliższych i lękowi o to, co przyniesie jutro.

Rok temu rozpoczęliśmy wspólnie walkę o to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Tysiące osób, pomimo heroizmu i poświęcenia innych, odeszło od nas. Pożegnaliśmy przez ten rok wielu wspaniałych ludzi. W obliczu choroby, Boga i majestatu śmierci wszyscy pozostajemy równi. Oni na zawsze pozostaną w naszych sercach.

Chylę czoła przede wszystkim przed służbami medycznymi i wszystkimi, którzy na co dzień ratują życie Polaków na pierwszej linii frontu. Dziękuję pracownikom administracji rządowej, przedsiębiorcom i pracownikom. Od początku tego kryzysu ramię w ramię, solidarnie walczymy o każdą polską firmę, a obrona miejsc pracy jest, zaraz za ochroną życia i zdrowia, naszym najwyższym priorytetem, i przynosi wymierne efekty, które powinniśmy pokazywać w Europie i na całym świecie, zupełnie jak nasze unikatowe dziedzictwo “Solidarności”. Dziękuję również ludziom dobrego serca i wolontariuszom, za Wasz bezinteresowny trud i troskę. Chciałbym też powiedzieć “przepraszam” za błędy i niedociągnięcia, które popełniliśmy.

Absolutnie nikt nie spodziewał się tego, co nadeszło. Wielu rzeczy nowoczesne społeczeństwa i kraje muszą uczyć się na nowo. Być może za bardzo zaufaliśmy naszej technologii i zwyciężyła w nas pewność, że wszystko co złe - wojny, epidemie i kryzysy, dzięki demokracji i rozwojowi nauki oraz techniki, to już archaizmy minionych wieków.