Rekorodowe ceny mieszkań w Warszawie i Krakowie!

Wiosna wpływa stymulująco na aktywność deweloperów. Nowe inwestycje spowodowały istotne zmiany średnich cen. Kraków dołączył do stolicy i w obu miastach stawki za metr kwadratowy są już pięciocyfrowe. Kolejny miesiąc tanieją za to mieszkania w Gdańsku i są niewiele droższe niż we Wrocławiu.

Pandemia w wielu branżach mocno namieszała. Zmieniła też układ na rynku mieszkań, które przez długi czas głównie drożały. Widoczne na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy trendy są bardzo różne w zależności od miasta.

W niektórych widać stabilizację średnich cen metra kwadratowego w ofertach od deweloperów, w innych stawki wzrosły, ale są też miejsca, gdzie jest taniej. Najnowsze dane z lutego pokazują też spore wahania cen. W styczniu było dużo spokojniej.

Wszyscy ci, którzy czekali na zakup własnego „M” w stolicy do nowego roku, licząc na niższe ceny, mogli się solidnie zawieść. W Warszawie było drogo, a jest jeszcze drożej. Drugi miesiąc z rzędu cena metra kwadratowego idzie w górę i nieubłaganie zbliża się do okrągłych 11 tys. zł. Choć do tego poziomu dzieli nas jeszcze nieco ponad 200 zł.

W lutym średnia cena w ofertach deweloperów była na poziomie dokładnie 10762 zł. I to nowy rekord.

-Biorąc pod uwagę znaczenie rynku stołecznego dla całej krajowej mieszkaniówki, które sprowadza się do roli swoistego rynkowego „przewodnika stada”, taka sytuacja może oznaczać sygnał do rozpoczęcia kolejnej szeroko pojętej fali wzrostowej - ostrzega Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Ekspert dodaje, że przekroczenie okrągłego pułapu 10 tys. zł w Krakowie tylko uprawdopodabnia taki scenariusz, choć potwierdzeniem tego będą mogły być dopiero dane z kolejnych miesięcy.

Właśnie w lutym Kraków dołączył do ciągle elitarnego grona miast, gdzie średnie ceny metra kwadratowego są już wyrażane pięciocyfrowymi kwotami. To dokładnie 10128 zł, co przy średnim metrażu mieszkania na poziomie około 54 metrów daje koszt na poziomie 531 tys. zł.

