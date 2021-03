Niemcy: Największe plenerowe festiwale muzyczne odwołane

Siedem głównych festiwali muzycznych w Niemczech i Szwajcarii, w tym „Rock am Ring”, „Rock im Park” i „Hurricane”, zostało odwołanych w 2021 roku z powodu pandemii koronawirusa - informuje w środę dziennik „Welt”

„Rock am Ring” na Nuerburgring, „Rock im Park” w Norymberdze, „Hurricane Festival” w Dolnej Saksonii i „Southside” w Neuhausen ob Eck w Badenii-Wirtembergii są odwołane. Nie odbędą się także festiwale „Deichbrand” niedaleko Cuxhaven, „SonneMondSterne” w Turyngii oraz szwajcarski „Greenfield Festival”.

Organizatorzy musieli zdecydować o odwołaniu imprez z powodu niepewnej sytuacji epidemicznej - poinformował przedstawiciel firmy Eventim Live. Wszystkie najważniejsze wydarzenia muzyczne zostały odwołane również latem ubiegłego roku.

W Eifel i Norymberdze zaplanowano jednocześnie na przyszły rok tradycyjne festiwale „Rock am Ring” (jedna z największych imprez muzycznych w Europie) i „Rock im Park” z takimi gwiazdami, jak Green Day, System Of A Down i Volbeat. Zdaniem organizatora powinny one odbyć się w pierwszy weekend czerwca 2022 roku.

Już niedługo osoby, które kupiły bilety na tegoroczne edycje festiwali, będą mogli dokonać ponownej rezerwacji online na 2022 rok.

PAP/KG