W PZU zmiany w radzie nadzorczej

Czwartkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU dokonało zmian w składzie rady nadzorczej ubezpieczyciela. Odwołanych zostało siedmioro członków rady, a powołano dziewięcioro nowych.

W trakcie NWZ wybrało nowych członków rady nadzorczej. W jej skład weszli: Wojciech Olejniczak, Michał Jonczynski, Adam Uszpolewicz, Anita Elżanowska, Michał Bernaczyk, Filip Gorczyca, Andrzej Kaleta, Małgorzata Kurzynoga oraz Anna Machnikowska.

Jednocześnie NWZ odwołało siedmioro dotychczasowych członków rady, czyli Roberta Jastrzębskiego, Agatę Górnicką, Radosława Sierpińskiego, Marcina Chludzińskiego, Macieja Zaborowskiego, Krzysztofa Opolskiego i Józefa Wierzbowskiego.

Wcześniej w raporcie bieżącym informowano, że Minister Aktywów Państwowych odwołał ze składu rady PZU Pawła Góreckiego.

»» O innych zmianach personalnych w branży finansów czytaj tutaj:

Szymon Midera pokieruje zarządem PKO BP

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Marek Siudaj (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zielona rewolucja się sypie

Kolejowe inwestycje pod nóż! Nie będzie nowych linii

Ogrzewasz dom węglem lub gazem? Zapłacisz fortunę